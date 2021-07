Inhouse Sales Agent Vikariat - AB Restaurant Stallmästaregården - Säljarjobb i Stockholm

AB Restaurant Stallmästaregården / Säljarjobb / Stockholm2021-07-03Nu söker vi en driven säljfokuserad Inhouse Sales Agent på vikariat.Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående och ansvarsfull. Du är strukturerad, bra på att prioritera ditt arbete och gillar att ha mycket att göra. Du vågar ta för dig, fatta egna beslut och har alltid viljan att utvecklas och förbättra.ArbetsuppgifternaOfferera, boka in och detaljplanera grupper, event och konferenser i hotellsystemet Opera.Prioritera och följa upp bokningsförfrågningarAnsvarar för samtliga bokningarTar emot och svarar förfrågningar, prioriterar affärer.Sälja in anläggningen via kundmöten och visningar.2021-07-03Du är ansvarsfull, kreativ och strukturerad och älskar att driva affärer och göra avslut.Är serviceorienterad och lätt kan finna lösningar till kunders olika behov, enkla som komplexa.Är ansvarsfull, modig, driven och strukturerad.Säljinriktad och förståelse för att optimera intäkternaErfarenhet av liknande arbete med gruppbokningar, events, konferenser och individuella hotellbokningar.Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.Systemkunskap i Opera eller liknande hotellsystem är meriterandeKrav Flytande i tal och skrift i Svenska och Engelska.Tjänsten är Vikariat heltid 1år, med förlängningTillträde från 15 AugustiStallmästaregården är ett intimt boutique hotell och värdshus med 49 rum, beläget strax intill Kungliga Hagaparken, Brunnsviken och Solna. Hotellet som öppnade år 2000 omges av en lugn och rogivande miljö med storslagen natur samtidigt som stadens puls ligger bara ett kort promenadavstånd härifrån.Sista dag att ansöka är 2021-08-02AB Restaurant StallmästaregårdenNorrtull11347 STOCKHOLM5845261