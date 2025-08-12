Inhouse Event Sales Coordinator
Att gå igenom ytterdörrarna på Jacyz ger dig puls bara det. Det är ett wow som slår dig här näst och vilket följer dig hela vägen upp till våning 28. Här blir alla vuxna unga igen och du kan verkligen känna den amerikanska glamourösa röda tråden in i detaljerna. Här har vi allt samlat under ett tak, upplev konserten, ät sharing med utsikt över hela Göteborg eller dyk ner i poolen till beatet från våra egna djs. Vi skapar upplevelser i världsklass, minnen för livet och en arbetsplats att vara riktigt stolt över och vi lever våra värdeord i allt vi gör. Att vara Passionerad, Professionell, Lekfull & Personlig är vad som gör oss unika och vad som får oss att växa.
Nu söker vi en Inhouse Event Sales Coordinator till vårt team. Är du en orädd "doer" med fingertoppskänsla för service, event och försäljning? Vill du jobba med puls, passion och precision i ett av Sveriges mest spektakulära hotellkoncept? Då är det dags att ta plats i vårt Inhouse Sales & Booking Team på Jacy'z!
Om rollen
Som Inhouse Event Sales Coordinator är du en nyckelperson i att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster - både innan, under och efter deras besök. Rollen är bred och variationsrik: du säljer, skräddarsyr och koordinerar events för såväl företag som privata gäster, samtidigt som du arbetar proaktivt med våra inhouse-företag i huset.
Du driver hela säljprocessen från första kontakt till fakturering, med ansvar för offert, prissättning, planering, kommunikation och genomförande. Det är en roll för dig som gillar att ha många bollar i luften - och som får energi av att se helheten och leverera det lilla extra.
Det här kommer du att göra: Driva försäljning och koordinera externa events - från första förfrågan till genomförande
Skapa och sälja skräddarsydda lösningar med känsla för både kundens behov och Jacy'z varumärke
Bygga relationer med företagen i huset - och säkerställa att vi tar hand om deras möten och festligheter
Vara på plats under komplexa gruppbokningar och säkerställa att varje detalj sitter
Samarbeta tätt med hela huset: från restauranger till ekonomi, tech och front office
Arbeta aktivt mot personliga säljmål och bidra till att höja TREVPAR och beläggning
Följa våra SOP:ar och förädla arbetssätt - alltid med ESSence som ledstjärna (Passionerad, Professionell, Lekfull, Personlig)
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av event, bokning eller försäljning - gärna inom hotell, restaurang eller upplevelse
Är lösningsorienterad, strukturerad och älskar att ge förstklassig service
Trivs i en fartfylld miljö med högt tempo, varierande arbetstider och många kontaktytor
Är orädd, självgående och trygg i att kommunicera med både gäster och interna team
Är en lagspelare med stark ansvarskänsla - och gillar tanken på One House, One Team
Kort sagt , du har ett stort hjärta, ett vasst öga för detaljer och ett sinne för struktur. Och du gillar att leverera - varje gång.
Om tjänsten
Anställningsform: 100% tillsvidare anställning efter prövotid
Tillträde: September, eller enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Om processen: Vi kommer kalla till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 26 augusti
Uppfyller du inte exakt alla krav i annonsen? Tveka inte att skicka in en ansökan ändå, vi är beredda att överväga sökande med närliggande arbetslivserfarenhet och utbildning.
VARFÖR JACY'Z?
För att vi inte är som alla andra. Jacy'z Hotel & Resort är en destination i destinationen - med skybar, coworking, spa club, speakeasy, restauranger, pool clubs och oändliga möjligheter. Här gör vi inget halvhjärtat. Vi är ESS Group. Vi är lekfulla, passionerade, professionella och personliga. Hos oss får du växa, utmanas och skapa något riktigt stort - tillsammans med ett gäng som vill bli bäst i världen, på vårt sätt.
Hos oss får du en arbetsplats med utvecklingsmöjligheter, både inom huset liksom inom ESS Group. Vi jobbar ständigt med att utveckla våra medarbetare med hjälp av interna utbildningar inom ledarskap, stresshantering och mycket mer. Som medarbetare hos oss får du tillgång till extremt fina rabatter på våra destinationer och restauranger runt om i Norden. Vi ställer dessutom till med festligheter och andra roliga aktiviteter för att hålla samman teamet. Utöver det får du en säker anställning, friskvårdsbidrag samt otroliga kollegor som kanske till och med blir dina vänner för livet! Ersättning
