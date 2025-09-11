Ingenjörer för kommande uppdrag
Eterni Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Markaryd Visa alla maskiningenjörsjobb i Markaryd
2025-09-11
ÄR DU INGENJÖR OCH VILL UTVECKLAS INOM DITT SPECIALISTOMRÅDE?
Till ett av våra trevliga kundföretag rekryterar vi nu fler Ingenjörer. Vi söker dig som är stark inom elektronik, mekanik, el/elkraft och el/automation och vill fortsätta att växa inom just ditt specialistområde.
Hos vår kund får du en fin möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och som kontinuerligt stärker upp med fler kompetenta medarbetare!
I rollen som ingenjör har du en central roll i ett nära samarbete med både produktion, projektledning, försäljning och inköp. Du planerar, driver och leder de tekniska delarna i aktuella kundunika projekt. Projekten är allt från lokala till internationella och kan innebära resor med övernattningar.
Vi erbjuder en spännande och utmanande roll med tillgång till kompetenta medarbetare såväl lokalt som internationellt! Visst låter detta som en spännande utmaning?
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi är öppna för att introducera dig som läst en YH-utbildning eller annan eftergymnasial ingenjörsutbildning inom relevant specialistområde, allra helst elektronik, mekanik, el/elkraft och/eller el/automation.
Utöver utbildningen har du minst någon praktisk erfarenhet som ingenjör och med grundläggande CAD-kunskaper. Du har en god teknisk förståelse och trivs med att planera och driva ditt arbete på egen hand. För att lyckas hos oss har du ett brinnande intresse för konstruktion och projektarbete samt en vilja att utveckla både dig själv, andra och företagets produkter och tekniska lösningar.
Som person har du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt, du är van att ta stort ansvar och har förmågan att kunna driva dina arbetsuppgifter från start till mål. Vidare är du en god lagspelare som är van att jobba i projektform och duktig på att kommunicera med andra och dela/sprida kunskaper.
Hos oss arbetar vi nära och i team, såväl med kunder som leverantörer och kollegor, något som vi även tror och hoppas att du trivs med. Vår kund kommer kontinuerligt att växa och söka fler medarbetare, varför vi gärna vill komma i kontakt med dig redan idag!
OM TJÄNSTEN
Du inleder anställningen via oss på Eterni, men tjänsten är långsiktigt och kan för rätt person övergå i en tillsvidareanställning direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Kontakt
Åsa Svärd asa.svard@eterni.se Jobbnummer
9504363