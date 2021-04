Ingenjör med systemansvar inom eldledning- och siktessystem - BAE Systems Hägglunds AB - Maskiningenjörsjobb i Örnsköldsvik

BAE Systems Hägglunds AB / Maskiningenjörsjobb / Örnsköldsvik2021-04-08Vill du arbeta i komplexa projekt med avancerade produkter som ligger i teknikens absoluta framkant? Avdelningen Armament och Fire Control Systems rekryterar nu en ingenjör med systemansvar inom områdena Eldledningssystem och Siktessystem. Gruppen består idag av 7 egna anställda samt ett antal konsulter. Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av ett internationellt, expansivt och innovativt företag inom försvarsindustrin som erbjuder sina anställda fina förmåner och utvecklingsmöjligheter!Din framtida utmaningVi söker dig som vill ta ett övergripande ansvar för de komplexa system som återfinns inom Armament and Fire Control Systems med särskilt fokus på Eldledningssystem och Siktessystem. Du kommer att arbeta i komplexa projekt med avancerade produkter som ligger i framkant inom många tekniska områden. Du kommer röra dig inom många teknikområden och dina kontaktytor inom företaget kommer vara breda. Vårt arbete bedrivs i projektmatris där din insats blir viktig för att varje projekt ska nå goda resultat med hög kvalitet.Viktiga arbetsuppgifter är att:Hantera krav, genomföra analys samt leda/bistå i systemutveckling och dokumentation.Delta i utvecklandet av nya och befintliga torn- och vapensystem och ingående delsystem med focus på Eldledningssystem och Vapensystem.Stödja Delsystemansvarig vid tekniska frågor, både internt och externt.Utveckla och stödja framtagning av Delsystemstrategier.Den du ärVi söker dig som några års erfarenhet av liknande uppgifter, meriterande är om du har erfarenhet av våra produkter. Vi tror att du har en utbildningsbakgrund som ingenjör, meriterande om du är teknisk officer eller arméingenjör. Du har god förståelse för produktutveckling och mekanisk konstruktion. Du har erfarenhet av att skriva rapporter samt hålla presentationer. Vi förväntar oss att du har tillräcklig bredd för att förstå helheten i vapensystemen, men också tillräckligt djup för att kunna kommunicera hur systemet är tänkt att fungera. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba i projekt. Du har god kommunikations­förmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift.Som person är du strukturerad, ansvarskännande och resultatinriktad. Du har en god planerings- och uppföljningsfråga och har lätt för att samarbeta med andra samt har förmågan att kunna prioritera och fokusera på resultatet när det krävs.Vad du blir en del avHos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/ 2021-04-08Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till:Edvard Kleberg, Chef Armament and Fire Control Systems, 0660 - 80651, eller rekryteringskonsult Ola Pettersson, Kompetenslaget, 070 - 377 02 45Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.Sista ansökningsdag är 2021-05-02 men vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Bae Systems Hägglunds ABBjörnavägen 289182 Örnsköldsvik5680127