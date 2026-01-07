Ingenjör inom system, embedded och elektronik
2026-01-07
Vill du bygga teknik som gör verklig skillnad?På TrackPaw utvecklar du inbyggda system från schema till färdig produkt - via prototyp, utvärdering och firmware - i ett litet team där du får både ansvar och frihet.
Om TrackPaw
Vi utvecklar något unikt - ett system som gör det möjligt att följa forskningsdjur i detalj, helt utan att störa dem. Vår lösning fungerar som en smartwatch för djur, där viktsensorer och RFID-läsare samlar in data som hjälper forskare att förstå beteenden och förbättra djurhälsa. Här möts hårdvara, mjukvara, biologi och data - och det är just den mixen vi gillar!
Rollen
Som ingenjör hos oss arbetar du med hela kedjan - från lågnivåkod på STM32 till hur kretskort och sensorer fungerar i verkligheten. Du får en central roll i att utveckla, testa och förbättra tekniken våra kunder använder varje dag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla firmware i C för Zephyr - drivrutiner, datainsamling, kommunikation med molnplattformen med mera.
Designa prototyp-PCB i KiCad (schema och layout).
Integrera och verifiera sensorer och elektronik (t.ex. kraftsensorer, ADC:er, RFID-läsare).
Utföra mätningar och analyser för att förbättra prestanda t.ex brus, drift och linjäritet och omsätta resultatet i konkreta förbättringar.
Bygga och använda verktyg i Python för test, datainsamling och analys.
Samarbeta med vår elektronikingenjör i designgranskningar, komponentval och verifiering.
Vem du är
Du gillar att bygga, testa och förstå hur saker fungerar på riktigt - oavsett om det handlar om kod, kretskort eller mätinstrument. Du trivs med att växla mellan lödkolv, oscilloskop och kodeditor, och du gillar att lösa problem med både huvud och händer.Du trivs i en snabb, hjälpsam miljö, med både stort ansvar och stor frihet.
Du har en teknisk utbildning i grunden, t.ex inom elektroteknik eller datateknik, och du vill jobba brett med elektronik och inbyggda system. Lång erfarenhet är inte ett måste, viktigare är att du är nyfiken, självgående och van att ta reda på saker själv.
Vi tror att du:
Skriver C för inbyggda system (gärna med Zephyr eller liknande RTOS).
Har jobbat med schema/layout och kan ta ett kort till tillverkning.
Har testat, mätt eller felsökt elektronik i labbmiljö.
Använder Python eller liknande för test, analys och automatisering.
Kommunicerar tydligt och gillar samarbete i små team.
Eget teknikprojekt vid sidan av studier eller jobb? Berätta gärna - vi gillar initiativkraft!
Vad vi erbjuder
Hos oss får du kombinera tekniskt djup med verklig samhällsnytta.Vi är idag sju personer - grundare, elektronik-, mekanik-, mjukvaru- och algoritmutvecklare - och växer. Med 25 Mkr i ny finansiering är vi redo att ta nästa steg.
Frihet, ansvar och inflytande över produkt och teknik.
Möjlighet att växa både tekniskt och personligt.
Konkurrenskraftig lön, optioner och fina förmåner.
Vill du vara med och skapa framtidens forskningsverktyg - och bidra till snabbare och bättre utveckling av nya läkemedel? Hör av dig, vi vill gärna prata med dig! Urval sker löpande och vi stänger rekryteringen när vi hittat rätt person! Frågor besvaras av Jenny Månsson på Radeptus, 0703-318506.
