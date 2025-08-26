Ingenjör inom signalbehandling, algoritmer och machine learning
2025-08-26
Vill du vara med och utveckla en teknologi som på riktigt kan förändra hur framtidens läkemedel blir till?
Om TrackPaw - varför vi finns
På TrackPaw utvecklar vi något som aldrig gjorts förut, ett system som gör det möjligt att följa forskningsdjur i detalj - helt utan att störa dem. En utmanande mix mellan hårdvara, mjukvara, biologi och data - och det är det vi gillar! Vår lösning fungerar som en slags smartwatch för djur, där integrerade viktsensorer och RFID-läsare samlar in all data.
Det betyder något större än bara teknik. Med vårt system kan forskare bättre förstå hur djuren mår, upptäcka förändringar tidigt och följa utvecklingen på ett helt nytt sätt. Resultatet blir mer tillförlitlig forskning, snabbare utveckling av läkemedel och i förlängningen nya behandlingar för människor som behöver dem. Kort sagt: vi bygger en teknologi som gör skillnad - på riktigt.
Rollen - vad du kommer att göra
Du får ansvar för att designa och validera vår signalbehandling - från insamlad sensordata till färdiga metriker som våra kunder använder varje dag. Det handlar om att ta in data från viktsensorer och RFID, förstå vad som händer, bygga robusta och transparenta algoritmer och se till att det håller hela vägen till produktion. Vi har hårdvaran ute hos våra kunder, ett system som strömmar in data, och en stor databas att jobba med. Du förväntas driva arbetet med att analysera, modellera och produktifiera insikter. Du jobbar tätt med både teknikteamet och med kunderna. Du får stor frihet, stort ansvar och en möjlighet att verkligen påverka.
Du blir en del av ett litet, tätt sammansvetsat team där idéer snabbt blir prototyper och där ditt arbete får direkt genomslag. Vi tror att du trivs i en miljö där det går fort, där man hjälps åt, och där man samtidigt får både stor frihet och stort ansvar.
Vem du är
Vi letar efter dig som är nyfiken, analytisk och gillar att lösa riktiga problem. Du har en teknisk utbildning i grunden - kanske inom elektroteknik, datateknik, fysik eller matematik - och några års erfarenhet av att arbeta med signalbehandling, algoritmer, machine learning eller statistik. Erfarenhet av att hantera tidsseriedata eller brusiga sensorer är ett plus, liksom kunskap om inbyggda system.
Du bör vara bekväm med Python (för analys och visualisering) och C (för implementation), eller ha förmågan att snabbt plocka upp det du ännu inte kan. Rollen innebär också viss kundkontakt, ofta på engelska, så vi ser gärna att du är bekväm med att kommunicera på engelska och trivs i sociala sammanhang. Är du lite mer junior men har tydlig potential och starkt driv? Då vill vi gärna höra från dig också.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara med på en resa där tekniskt djup möter verklig nytta. Vi är idag sju personer - två grundare (CEO och CTO), två mjukvaruutvecklare, en mekanikingenjör och en elektronikexpert, samt ytterligare en kollega inom algoritmutveckling. Vi har nyligen tagit in 25 miljoner i finansiering för att växla upp. Hos oss på TrackPaw får du möjlighet att påverka produkten, teamet och din egen roll.
Vi erbjuder en kombination av frihet, ansvar och en chans att växa - både tekniskt och personligt. Och såklart ett attraktivt paket med lön, optioner och förmåner.
Vill du vara med och bygga framtidens forskningsverktyg - och bidra till att nya läkemedel utvecklas snabbare och bättre? Då vill vi gärna prata med dig.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jenny Månsson på Radeptus i Sverige AB. Har du frågor gällande tjänsten och företaget, kontakta henne på 0703-318506.
