Infrastrukturspecialist inom nätverkstjänster
2025-09-05
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Svenska kraftnät spelar en avgörande roll i att säkra framtidens elförsörjning. För det krävs säker drift. Som Infrastrukturspecialist kommer du tillsammans med teamet att säkerställa en hållbar nätverksinfrastruktur.
Du kommer vara del av ett erfaret och engagerat team inom enheten Säker nätinfrastruktur. Tillsammans har ni det övergripande ansvaret för drift och utveckling av såväl intern som extern infrastruktur. Förutom det nära samarbetet inom teamet arbetar ni också tätt tillsammans med flera andra team för att säkerställa framgångsrika leveranser.
Ditt bidrag kommer spela en viktig roll i det pågående tekniska generationsskiftet som är avgörande för att säkerställa att Sverige varken slocknar eller stannar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för drift av brandväggsmiljö, lastbalanserare, mail gateways och drift av IPAM och DNS, som är en viktig del av Svenska kraftnäts samhällskritiska IT-miljö.
• Spela en viktig roll i utvecklingen och förändringen av den befintliga miljön där alltifrån deltagande i kritiska projekt till löpande dokumentation ingår.
Om dig
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga - som är hjälpsam, prestigelös och trivs med att dela med dig av din kunskap till andra. Du trivs med att lösa problem, både självständigt och tillsammans med dina kollegor. Vi värdesätter att du tar initiativ till utveckling av såväl ditt eget arbete som till enhetens och verksamhetens utveckling. Du är noggrann och uppskattar kvalitet i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Skallkrav:
• Flerårig relevant erfarenhet av komplexa nätverksmiljöer
• Erfarenhet av lastbalansering i nätverk
• Erfarenhet av IT-säkerhet i nätverk
• Kunskaper inom Unix/Linux
• Relevant utbildning inom IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer är likvärdig
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Infoblox
• Erfarenhet av F5
• Erfarenhet av Checkpoint
• Relevanta certifieringar, exempelvis F5-CA, F5-CTS eller CCSA
• Erfarenhet av NSX och MDS
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Stockholm
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är 2025-09-25. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med ev. beredskap
I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med Computer Sweden Recruitment.
Vid frågor, kontakta gärna rekryteringskonsult Alexandra Tihinen, alexandra.tihinen@csrecruitment.se
eller 070-447 92 24, alternativt Maria Sahlén ansvarig rekryterare hos Svenska kraftnät, maria.sahlen2@svk.se
, 010-489 20 27.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010-475 87 72 och och Erica Midfjäll, ST, 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
