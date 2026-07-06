Infrastrukturarkitekt
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-Hälsomyndigheten i Stockholm
, Kalmar
eller i hela Sverige
Vill du bygga framtidens digitala strategi och plattform? Som infrastrukturarkitekt hos oss får du en nyckelroll i att forma den tekniska grunden för en mer effektiv och tillgänglig vård och omsorg.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Du arbetar i en modern, agil organisation där samarbete och innovation står i centrum. Som infrastrukturarkitekt är du med och sätter riktningen för vår tekniska plattform - från övergripande arkitektur till konkreta lösningar i vardagen. Du arbetar nära utvecklingsteam och verksamhet för att:• designa robusta, skalbara och säkra arkitekturlösningar• omsätta verksamhetsbehov till tekniska krav• vägleda team i tekniska val och implementation• säkerställa att arkitekturprinciper och riktlinjer efterlevs Du får ett stort inflytande över vår plattform - en central byggsten för digitala tjänster som gör verklig skillnad för patienter, vårdpersonal och samhället i stort. Du tillhör enheten produktledning som är del av sektionen utveckling av plattformar.
Enheten produktledning omfattar bland annat ledande roller i vår agila nätverksorganisation såsom SAFe-ramverkets agila roller (PM, RTE, PO samt SA). Utöver detta finns domän och lösningsarkitekter som kommer vara nära samarbetspartners för att lösa plattformstågets behov.
Inom sektionen finns ansvar för att utveckla och ta fram gemensamma komponenter som delas mellan verksamhetsområden och/eller övriga avdelningar. Fokus är på att leverera tjänster genom självbetjäning och att kunna få fullständiga CI/CD-flöden för verksamhetens produkter.
Avdelningen för digital strategi och plattform ansvarar för myndighetens gemensamma tekniska plattform, delade förmågor och tjänster. Domänen omfattar områden som containerplattform, identitets- och åtkomsthantering, API-management och integrationer, kontinuerlig leverans (CI/CD), observability samt digital signering.
Om dig
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och trivs när du får arbeta tillsammans med andra. Det är en självklarhet för dig att ta ansvar för ditt eget arbete och du anpassar dig enkelt efter situationen du befinner dig i. Du har ett strategiskt arbetssätt men går samtidigt ned i detalj när så krävs, och kan på ett naturligt sätt växla mellan helhets- och detaljperspektiv. Vi ser också att du har en god analysförmåga och är duktig på att se långsiktiga och hållbara lösningar i komplexa sammanhang. Vidare tar du gärna initiativ till aktiviteter för att nå uppsatta mål.
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
flerårig erfarenhet av infrastruktur- och plattformsarkitektur
aktuell erfarenhet av att ta fram tekniska arkitekturlösningar och integrationsarkitektur
aktuell erfarenhet av Kubernetes och containerbaserade miljöer
mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet av Infrastructure as Code (t.ex. Helm, Ansible)
bakgrund inom mjukvaruutveckling eller systemdesign
erfarenhet från hälso- och sjukvård eller annan reglerad verksamhet
erfarenhet av GitOps och verktyg som ArgoCD eller Flux
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss.
Är du intresserad?
Frågor angående tjänsten besvaras av:
Rekryterande chef Mathias Erlandsson: 010-458 63 01
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av:
HR-specialist Elisabeth Axelsson: 010-106 08 98
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 2 september 2026. Då det är semestertider kommer du ha möjlighet att söka tjänsten hela sommaren, dock senast den 2/9. Vi uppskattar om du skickar din ansökan så snart du har möjlighet då vi tittar på ansökningar löpande. Rekryteringsprocessen kommer att återupptas i höst. Observera att under sommarperioden kommer vi att ha begränsad möjlighet att svara på telefon och mejl.
Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen ärKalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
GD, Digital strategi och plattform, Utveckling av plattformar, Produktledning Kontakt
Rekryterande chef
Mathias Erlandsson 0104586301 Jobbnummer
9994294