Informatör med supportuppdrag för DVM till Hälsotorget Hudiksval - Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning - Administratörsjobb i Hudiksvall

Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning / Administratörsjobb / Hudiksvall2021-06-30Hälso- och sjukvården har cirka 6500 medarbetare inom 26 verksamhetsområden som sträcker sig genom hela länet. Tillsammans arbetar vi för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet genom att tillhandahålla god och nära vård. Vi arbetar tillsammans utifrån patientperspektivet med målbilden - Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient - så att alla vi möter ska känna sig trygga och få vård med hög kvalitet.Hälsotorg finns på Hudiksvalls sjukhus, Gävle sjukhus och Tullhuset. På Hälsotorget finns informatörer som ger besökare ett välkomnande bemötande, vägvisning, enkla råd och hjälper människor att hitta information om olika sjukdomar och diagnoser. Hälsotorget är även en arena för samverkan mellan interna och externa aktörer, där man genom temadagar och temaveckor bidrar till ökad kunskap hos befolkningen inom områden relaterade till hälsa och sjukvård.På Hälsotorget finns även hälsopedagoger som arbetar med prevention och ger individer information och stöttning för att möjliggöra livsstilsförändringar, vi har även Vårdvägvisare vars uppdrag är att informera patienter och anhöriga om vårdgarantin, väntetider i vården, regelverk och rättigheter.2021-06-30I rollen som informatör är din viktigaste uppgift att ta emot våra besökare, besvara deras frågor och vid behov hänvisa dem vidare. I rollen ingår även patientsupport för DVM som driftsätts under hösten.Du kommer att få svara på många olika typer av frågor, där det är viktigt att ge det lilla extra för att besökaren ska få en bra upplevelse av mötet eller telefonkontakten. Arbetet sker delvis i informationen i entrén och delvis i telefonsupporten för DVM. Placeringen gör att ditt bemötande gentemot andra människor är oerhört viktigt.Arbetet innebär samverkan med andra enheter inom Region Gävleborg.Som informatör på Hälsotorget behöver du ha lätt för att ta kontakt med människor och ha ett professionellt bemötande. Du strävar efter att ge bästa möjliga service såväl vid fysiska möten som vid support via telefon. Du är genuint intresserad av att samverka och träffa nya människor.Vi förutsätter att du har gymnasieutbildning, det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet från hälso- och sjukvården. Även flerspråkighet är meriterande.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att du kan identifiera dig med Region Gävleborgs värdegrund:Professionalism och ansvarRespekt och ödmjukhetÖppenhet och ärlighetUrval och intervjuer kommer att ske efter ansökningstidens slut.Kontaktpersonen har semester under delar av ansökningsperioden, om du inte får svar vänligen lämna ett meddelande så blir du kontaktad så snart som möjligt.ÖVRIGTRegion Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-10-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-09Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning5837643