Informationssamordnare på deltid till kund i Linköping
OnepartnerGroup Östergötland AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-07-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Om rollen
I rollen kommer du att fungera som ett viktigt stöd inom informationssäkerhet och dokumenthantering. Rollen innefattar bland annat:
Hantering och utveckling av dokument
Kvalitetssäkring och förbättring av befintliga dokument
Stöd inom GDPR och personuppgiftshantering
Hantering av utlämnande av allmänna handlingar
Administration kopplat till dokumenthantering
Tjänsten är ett konsultuppdrag via OnePartnerGroup men du kommer att arbeta på plats hos vår kund i Linköping under kontorstid på vardagar, med viss möjlighet till hemarbete. Uppdraget sträcker sig till slutet av december 2026, med eventuell möjlighet till förlängning. Vi söker dig som vill arbeta 40–60% och som har en annan huvudsaklig sysselsättning.
Om dig
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och eftersöker egenskaper som initiativförmåga, social kompetens, engagemang, nyfikenhet och driv . Du behärskar svenska väl i tal och skrift och har god datorvana. Det är meriterande ifall du har tidigare erfarenhet av dokumenthantering, GDPR och administration kopplat till i dokumenthantering.Publiceringsdatum2026-07-13Övrig information
Omfattning: 40-60%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Linköping
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult och konsultchef Julius Danielsson på Julius.danielsson@onepartnergroup.se
(mailto:Julius.danielsson@onepartnergroup.se
) alternativt 0730-464173 eller Mikael Wetter på Mikael.wetter@onepartnergroup.se
(mailto:Mikael.wetter@onepartnergroup.se
) alternativt 0722-242477.
Observera att vi på grund av GDPR ej tar emot ansökningar via mejl. Alla sökande kommer att få en första återkoppling inom två veckor från dess att ansökan kommit in, har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress.
När du har ansökt till tjänsten kommer du först få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Vi matchar sedan din ansökan med tjänsten och kontaktar dig via mejl eller telefon för återkoppling. Har du inte fått återkoppling inom två veckor ber vi dig kontrollera att mejl från oss inte hamnat i din skräppost, samt att du i din profil hos oss angivit korrekt mejladress.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg: telefonintervju, kompetensbaserade tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet, djupintervju, referenstagning, bakgrundskontroll och kundintervju.
Urval sker löpande så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag, vi ser fram mot att få ta del av den! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/
582 19 LINKÖPING Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultchef
Julius Danielsson julius.danielsson@onepartnergroup.se +46730464173 Jobbnummer
10001749