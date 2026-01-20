Informationssäkerhetsspecialist
2026-01-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två informationssäkerhetsspecialister till ett uppdrag i en samhällsviktig organisation med komplex IT-miljö. Du arbetar självständigt och tillsammans med verksamheten för att höja säkerhetsnivån, genomföra analyser och bidra med kvalificerade bedömningar ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Rollen innebär även att stötta utvecklings- och förändringsinitiativ genom att identifiera, formulera och kvalitetssäkra säkerhetskrav.
ArbetsuppgifterGenomföra risk- och säkerhetsanalyser i komplexa IT-miljöer.
Göra kvalificerade bedömningar och ge rådgivning inom IT-säkerhet kopplat till teknik- och systemutveckling.
Identifiera, formulera och kvalitetssäkra säkerhetskrav i samverkan med verksamheten.
Stödja kravställning av IT-säkerhet vid nyutveckling, upphandlingar och förändringar av befintliga IT-system.
Samverka med relevanta intressenter för att identifiera sårbarheter och brister i IT-miljön.
Bidra med stöd och rådgivning vid hantering av informationssäkerhetsincidenter.
KravAkademisk examen där informationssäkerhet ingår, eller motsvarande kompetens förvärvad genom relevant arbetslivserfarenhet.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av IT-säkerhet.
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av att genomföra risk- och säkerhetsanalyser inom IT-säkerhet i komplexa IT-miljöer.
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att ge rådgivande stöd i IT-säkerhetsfrågor kopplade till teknik- och systemutveckling inom större organisationer.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av att ha arbetat inom säkerhetsklassad verksamhet.
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor.
Erfarenhet av riskanalyser.
Erfarenhet av säkerhetsanalyser.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21
