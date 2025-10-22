Informationssäkerhetsspecialist
Vi söker nu en informationssäkerhetsspecialist som vill ha stort ansvar och vara med på IMYs utveckling av informationssäkerhetsområdet. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk verksamhet med ett viktigt uppdrag inom dataskydd som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetsspecialist på IMY ansvarar du för att driva ett systematiskt, riskbaserat informationssäkerhetsarbete på för att skydda myndighetens information. Du arbetar regelstyrt baserat på lagar som NIS2 och GDPR, samt standarder inom ISO 27000.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
• Identifiera hot och risker utifrån omvärldsläget samt införa skyddsåtgärder
• Utbilda personal på myndigheten inom området
• Underhålla informationssäkerhetspolicy
• Rapportera och dokumentera allvarliga incidenter till relevanta myndigheter
• Utveckla och revidera processer och styrande dokument inom området
Du kommer att ha ett nära samarbete med medarbetare inom it och säkerhet, men du kommer även att ha en myndighetsövergripande samverkan internt. Din tjänst kommer att tillhöra avdelningen för digitalisering och it där olika kompetenser inom it och digitalisering finns.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk examen inom informationssäkerhetsområdet, eller motsvarande erfarenhet som myndigheten bedömer. Du har minst 3 års erfarenhet inom informationssäkerhet samt har god kunskap och erfarenhet av ISO 27001 och ISO 27002.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser att det är meriterande om du har kunskap inom GDPR samt erfarenhet av att utbilda personal inom informationssäkerhet. Har du haft en liknande roll på myndighet så är även det meriterande. Har du kommit i kontakt med informationssäkerhetsskydd inom AI eller molntjänster är detta en fördel.
Dina personliga egenskaper
Som person är du utvecklingsorienterad och du driver självständigt och proaktivt dina uppgifter framåt. Du trivs i en dynamisk miljö och är prestigelös och samarbetar lyhört och tillmötesgående både internt och externt. Du bidrar konstruktivt till myndighetens framgång genom att dela information, kunskap och utbilda andra. För att lyckas bra i rollen har du en god förmåga att förstå olika perspektiv, kan snabbt finna kärnan i komplex information och fatta rätt beslut utifrån det och kan leverera med god kvalitet även under hög arbetsbelastning.
Vi tror att du gillar variation och att du arbetar effektivt under skiftande förutsättningar. Det kommer naturligt för dig att ta ansvar för dina uppgifter och din egen utveckling, samtidigt som du bidrar till helheten och myndighetens utveckling.
Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, har god pedagogisk förmåga att föra fram rätt budskap och bygger tillitsfulla relationer. Som person är du säkerhetsmedveten och har stor personlig mognad med eget driv.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med provanställning på 6 månader. Tjänsten är placerad på avdelningen för digitalisering och it där avdelningschef sitter i ledningsgruppen. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm. Resor i tjänsten kan förekomma.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna befattning. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna
• Avdelningschef Håkan Larsson, 08-567 61 02
• HR-specialist Rebecca Svanedal, 08-657 61 05
• Facklig företrädare, Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
I rekryteringen samarbetar IMY med Computer Sweden Recruitment. Vid frågor om rekryteringsprocessen kan du kontakta rekryteringskonsult Johanna Nordberg på 0703343159.
Hur ansöker jag?
Sista dag för ansökan är den 16 november 2025. Din ansökan registrerar du enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Tjänstens referens IMY-2025-19888.
När beslut om tillsättning har fattats meddelas detta på IMY:s anslagstavla. Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
