Informationssäkerhetssamordnare
Västerviks kommun / Datajobb / Västervik Visa alla datajobb i Västervik
2026-02-16
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerviks kommun i Västervik
IT-enheten
I Västerviks kommunkoncern pågår spännande arbeten kring digitalisering. För att stödja det arbetet skapar vi nu en ny sammanhållen enhet för IT- och digitalisering. Enheten ska stödja kommunkoncernens verksamheter att digitalisera, effektivisera och förändra arbetssätt med bland annat stöd av IT-lösningar.
Är du intresserad av att arbeta med informationssäkerhet och vill bidra inom det området? Vill du dessutom arbeta nära kommunens verksamheter för att bidra till en säkrare informationshantering? Då kan detta vara en tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som informationssäkerhetssamordnare har du en nyckelroll i att driva arbetet med hur vi hanterar och skyddar verksamheternas information. Du samordnar både strategiska och operativa insatser inom informationssäkerhet, i enlighet med kommunens styrande dokument.
Du kommer att tolka och implementera lagar och regelverk såsom NIS2 och GDPR. Du kommer att stödja, informera och ge råd till förvaltningar och bolag när det gäller informationssäkerhet och dataskyddsfrågor.
En viktig del av uppdraget är att arbeta utifrån ett allriskperspektiv genom att i samverkan identifiera och hantera risker som kan påverka kommunens informationssystem och samhällsviktiga tjänster. I arbetet kommer du samordna de två koncernövergripande arbetsgrupperna, informationssäkerhetsgruppen samt GDPR-gruppen.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta fram, implementera och upprätthålla strategiska dokument och riktlinjer samt skapa förutsättningar för ledning, verksamhetschefer och medarbetare att genomföra säkerhetsarbetet i sin verksamhet.
• Verka för god medvetenhet och kunskap om säkerhetsarbetet genom informations- och utbildningsaktiviteter samt stöd och rådgivning.
• Planera, leda och medverka vid genomförandet av säkerhetsanalyser, informationsklassningar och liknande.
• Bereda frågor för beslut av ledning samt löpande följa upp beslutade åtgärder.
• Hantera, sammanställa och utvärdera inträffade incidenter/händelser.
• Följa upp, utveckla och utvärdera säkerhetsarbetet.
• Leda eller delta i relevanta interna och externa samarbets- och samverkansgrupperingar.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning eller erfarenhet och utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av arbete och samordning/ledning inom informationssäkerhet. Du har också goda kunskaper inom ISO 27000, NIS, NIS2 samt dataskydd/GDPR.
För att trivas och lyckas i rollen har du förmåga att arbeta koncernövergripande och se helheter och synergieffekter mellan olika projekt och verksamheter. Du driver arbetet självständigt och tar egna initiativ genom att på egen hand arbeta fram idéer på arbetssätt. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden. Det krävs att du har ett lyhört förhållningssätt och mycket bra samarbetsförmåga när det gäller att samverka med andra inom och utanför vår kommunala organisation.
Du har vilja att arbeta med förbättringsarbete och har stort intresse av att bygga processer från grunden. Du kan bygga relationer, entusiasmera och samverka med andra i syfte att nå satta mål. Du planerar aktiviteter och projekt i god tid och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt både med strategiska och operativa frågor. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga så att du tar emot och ger information såväl muntligt som skriftligt på ett tydligt sätt. Övrig information
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras.
Du behöver även ha B-körkort för den här tjänsten.
Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik.
Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss
(http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss)
Välkommen med dina ansökan!
Information
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KSF 76-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerviks kommun
(org.nr 212000-0779)
Fabriksgatan 21 (visa karta
)
593 80 VÄSTERVIK Kontakt
Vision Vision vasterviksavdelningen@fv.vision.se 010-355 40 99 Jobbnummer
9745862