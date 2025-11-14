Informationssäkerhetssamordnare
2025-11-14
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar; Nära till varandra, till idéerna och till besluten. Vi som arbetar här gör det för att vi vill ge bästa möjliga service till våra invånare. Som arbetsgivare värnar vi om din livskvalitet, för oss är det viktigt att du som anställd trivs och mår bra. Därför satsar vi på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och uppmuntrar ditt engagemang. Vi värdesätter din unika kunskap och erfarenhet. Vi ser fram emot att du är delaktig i utvecklingsarbetet av våra verksamheter.Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
* Stödja och samordna kommunens arbete med informationssäkerhet och dataskydd (GDPR).
* Genomföra uppföljning av kommunens ledningssystem för informationssäkerhet (LISD).
* Arbeta med klassning av information, riskanalyser och hantering av informationssäkerhetsincidenter.
* Ge råd och stöd till verksamheterna i praktiska frågor kring informationshantering, personuppgifter och säkerhetsåtgärder.
* Samverka med kommunens dataskyddsombud i ärenden och utbildningsinsatser.
* Genomföra utbildningar och medvetandegörande aktiviteter inom informationssäkerhet och dataskydd.
* Delta i kommunens kontinuitets- och krisberedskapsarbete ur ett informationssäkerhetsperspektiv.
* Samverka med IT-säkerhetsfunktionen i frågor som rör teknisk säkerhet, tillgänglighet och incidenthantering.
* Följa utvecklingen inom området och bidra till att kommunen ligger i takt med lagkrav och god praxis.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av arbete inom informationssäkerhet och/eller dataskydd, gärna i offentlig verksamhet.
Det är meriterande om du har:
* Kunskap om ISO 27001 eller andra ramverk för informationssäkerhet.
* Erfarenhet av att arbeta med GDPR och personuppgiftsfrågor.
* Praktisk vana vid risk- och incidenthantering.
* Erfarenhet av utbildning och rådgivning till verksamheter.
* Som person är du strukturerad, analytisk och initiativtagande.
* Du har lätt för att samarbeta, skapa förtroende och kommunicera på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
* Du trivs i en roll där du både får planera och leda, men också själv bidra i det praktiska arbetet.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Dina personuppgifter kommer att användas inom Svenljunga kommun och av personer som arbetar med rekrytering. Det är den nämnd som står för rekryteringen som är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Vill du veta vem det är som är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter kan du kontakta oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00.
Syftet med behandlingen av personuppgifter är för att de ska användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden är samtycke för att kunna administrera och dokumentera rekryteringsprocessen. De uppgifter som kommer att lagras och sparas med anledning av överklagande förfarandet är uppgifter du själv angett, ditt CV, ditt personliga brev samt eventuell övrig information som du anger till oss. Vi gallrar dina uppgifter efter 2 år.
Har du synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du anser att de står i strid med dataskyddsregelverken bör du informera oss snarast. Detta kan du göra genom att ta kontakt med oss via kommun@svenljunga.se
eller 0325-180 00 eller vårt dataskyddsombud. Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se
).
Tjänsten kan innebära säkerhetsprövning i framtiden.
Om du vill läsa mer om dina rättigheter eller hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa det på vår webbplats. https://svenljunga.se/ovrigt/om-personuppgifter
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289397". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenljunga kommun
(org.nr 212000-1512) Arbetsplats
Svenljunga kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
IT & säkerhetschef
Tomas Klug tomas.klug@svenljunga.se 0325-18000 Jobbnummer
9604391