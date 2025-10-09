Informationssäkerhetssamordnare
Kansli
Vill du vara med och bidra till att information hanteras säkert och på rätt sätt? Vill du tillhöra en spännande verksamhet i en ny roll där du får vara med och bidra på riktigt? Sök då rollen som informationssäkerhetssamordnare!Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Rollen ingår i gruppen för säkerhet och beredskap och du kommer tillhöra ett team med hög kompetens som gärna delar med sig av sin kunskap. Du kommer också ha ett nära samarbete med övriga delar av verksamheten. Du får en samordnande roll som ska leda och följa upp arbetet mellan verksamheten, IT och de som jobbar med teknisk information. En informationssäkerhetssamordnare bidrar med helhetsperspektiv och ser till att vi uppfyller krav och ger stöd till organisationen i vardagen.
Rollen är strategisk men har samtidigt ansvar för arbetssätt i det operativa arbetet och samverkan i hela bolaget. Du kommer bland annat jobba med:
• Ta fram, bered och implementera rutiner och stödjande dokument som följer lagstiftning (t.ex. cybersäkerhetslagen, säkerhetsskyddslagen, offentlighets- och sekretesslagen)
• Bygga upp ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) utifrån standarder som exempelvis ISO 27 001 eller MSB:s metodstöd, samt interagera styrning med befintligt ledningssystem
• Kartlägga informationstillgångar samt deras flöden
• Incidenthantering och avvikelsehantering: bygga rutiner för rapportering, hantering och lärande av informationssäkerhetsincidenter
• Vara länk mellan IT, verksamheten och ledningen
• Samarbeta med externa aktörer
• Driva säkerhetskultur: göra det enkelt och naturligt att arbeta på ett säkert sätt
• Stödja arbetet med att förebygga sabotage eller intrång på våra informationstillgångar.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du delar våra gemensamma kärnvärden, "vi är lyhörda, framsynta och nyfikna", samt tillämpar dem i din yrkesroll.
Som person är du strategisk, nyfiken på förändring och analytisk. Du vill vara med och utveckla samt förbättra bolagets kärnverksamhet och stötta dem i deras arbete för att nå sina mål. Du har gott omdöme och kan fatta kloka beslut som gynnar både medarbetare och verksamheten.
Samtidigt är du strukturerad, initiativrik och bra på att prioritera. I pressade lägen, som vid incidenter, behåller du lugnet och bidrar med stabilitet. Rollen innebär att du behöver kunna driva utveckling och samarbeta med många olika delar av bolaget. Du har också uthållighet och förmågan att hålla i långsiktiga projekt och förändringsarbete.
Vi ser gärna att du har:
• Relevant akademiska utbildning eller erfarenhet och utbildning som bedöms likvärdig
• 3-5 års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet
• Kännedom om informationssäkerhet, riskhantering och systematiskt säkerhetsarbete.
• Erfarenhet av MSB:s metodstöd för informationssäkerhet.
• Erfarenhet av att klassificera information och skydda den korrekt, exempelvis med verktyg som KLASSA.
• Erfarenhet av att analysera behov av, ta fram samt implementera styrdokument och stödja kärnverksamhet hela vägen.
• Trygghet i att informera och utbilda medarbetare och ledning.
• Erfarenhet av systemförvaltning
Det är meriterande om du har:
• Arbetat i kommunalt bolag och offentlig sektor.
• Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
• Implementering av ledningssystem för informationssäkerhet enligt metod eller standard.
• Erfarenhet av projekt- och förändringsledning.
• Certifikat som CISSP, CISM, CISA, eller CIPP/E indikerar specialistkunskap.? Så ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-11-06. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail.
För mer information om tjänsten kontakta
Verksamhetsskyddschef Per Eriksson, tfn 073-9619984
Ansvarig rekryterare Agnes Jansson, tfn 076-495 96 45. agnesjansson@uppsalavatten.se
Vi hanterar rekryteringsprocessen internt och undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet eftersom vi försörjer Sveriges fjärde största stad med dricksvatten. För denna tjänst kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning. Du ska även vara beredd att krigsplaceras inom ramen för Uppsala Vatten och Avfalls roll i totalförsvaret. Uppsala Vatten tillämpar 6 månaders provanställning.
Om Uppsala Vatten
Välkommen till Uppsala Vatten och Avfall AB. Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt. Vi bidrar till ett cirkulärt Uppsala.
Vill du veta mer om Uppsala Vatten? Läs mer på Om oss | uppsalavatten.se (https://www.uppsalavatten.se/om-oss/)
