Informationssäkerhetssamordnare
2025-10-02
Vill du vara med och bidra till att utveckla och stärka informationssäkerheten på Luleå Energi? Då har vi rollen för dig när vi nu söker en informationssäkerhetssamordnare som vill utveckla och vara ett konsultativt stöd för hela koncernens informationssäkerhetsarbete! Bli en del av en arbetsplats som sätter dig och ditt välmående i fokus och var med och forma säkerheten för oss på Luleå Energi och alla våra fantastiska medarbetare.
I rollen som Informationssäkerhetssamordnare kommer du att arbeta systematiskt med informationssäkerhet, detta i enlighet med metodstödet från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En omfattande del av arbetet kommer att ske i ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS), vilket är ett stöd för att styra informationssäkerhetsarbete i verksamheterna.
Du kommer att undersöka och identifiera hot och brister, genomföra riskbedömningar och åtgärder samt säkerställa att åtgärderna följs upp och efterlevs. I rollen ansvarar du också för att ta fram, utveckla och implementera styrdokument kopplat till informationssäkerhet, vilket kan vara policys, riktlinjer och rutiner. Du kommer även att arbeta med incidenthantering, där du är kontaktperson för informationssäkerhet gentemot externa och interna aktörer. Fortsättningsvis är du ett konsultativt stöd för chefer i operativa- och strategiska frågor gällande informationssäkerhet inom hela koncernen samt att du har ansvar att omvärldsbevaka senaste informationen kring informationssäkerhet.
I rollen ingår det även att ansvara för att genomföra utbildningsinsatser, bereda och sammanställa relevant information inför ledningsbeslut samt informera medarbetarna om de bästa metoderna inom informationssäkerhet.
Säkerhetsavdelningen kommer bestå av dig, en säkerhetshandläggare, en säkerhetsspecialist och säkerhetschefen, som även är den personen som du rapporterar ditt arbete till och har ett nära samarbete med. Däremot kommer du att koordinera och vara involverad i flera samarbeten ute i de olika verksamheterna, detta för att främja god säkerhetskultur samt säkerställa att organisationen arbetar med informationssäkerhet på bästa sätt.
Du som person?
För att lyckas och trivas i rollen som Informationssäkerhetssamordnare har du god struktur i ditt arbete, du har förmågan att prioritera och ansvara för att arbetet på ett effektivt sätt genomförs inom de tidsramar som finns. Som person är du relationsskapande och har lätt för att etablera förtroende samt nå inflytande hos personer som du samarbetar med.
Vidare ser vi att du är tydlig i din kommunikation till din omgivning och kan på ett pedagogiskt sätt förmedla din kunskap genom att anpassa innehållet utifrån olika målgrupper och situationer. Då arbetet ställer stora krav på att producera olika typer av styrdokument ser vi att du även har en god administrativ förmåga.
För rollen ser vi att du har följande kvalifikationer:
• Relevant utbildning inom informationssäkerhet- eller motsvarande förvärvad erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket goda kunskaper i svenska både i tal- och skrift
• God datorvana
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om gällande lagstiftning och standarder inom informationssäkerhet, exempelvis ISO27001 och ISO 27002
• Erfarenhet av att ha arbetat systematiskt och metodiskt med informationssäkerhet
• Erfarenhet av att ha arbetat med risk- och incidenthantering
• Erfarenhet av att ha arbetat i ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS)
• Kunskaper i NIS2 och CER- direktiven
Vad får du hos oss?
Som arbetsgivare så sätter vi stor vikt vid att du ska få prestera, leverera och utvecklas men också att du ska trivas och må bra! Vi har därför tagit fram våra förmåner och villkor med fokus på möjlighet till återhämtning, flexibilitet samt hälsa och friskvård. Allt för att ge dig rätt förutsättningar hos oss.
Vi är stolta över vår arbetsmiljö och kultur där mångfald och jämställdhet är starka ledstjärnor och där vi lägger stort fokus på både gruppens och medarbetarens utveckling och välmående. Det är Luleå Energi och tillsammans gör vi skillnad för människor, skapar värde för Luleå och ger kraft åt omställningen i norr.
Varmt välkommen att söka tjänsten via vår hemsida https://www.luleaenergi.se/karriar/.
Mer information om tjänsten lämnas av Mikael Martinsson, Chef Säkerhet 0920-264536 eller via mejl: mikael.martinsson@luleaenergi.se
Som ett kvalitativt led i våra rekryteringsprocesser samt som en del i vårt systematiska säkerhetsarbete så kommer en bakgrundskontroll genomföras på slutkandidaten. Syftet är att säkra en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare och säkerställa att tillgångar och information skyddas. Vi avser också att krigsplacera den kandidat som anställs.
