Informationssäkerhetsledare
2025-12-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
, Gävle
Vill du arbeta med informationssäkerhet i en verksamhet där kvalitet, långsiktighet och trygghet står i fokus?
Monitor ERP System söker nu en nyckelperson som vill vara med och utveckla och säkerställa vårt arbete med informationssäkerhet. Hos oss får du en central roll där du stöttar både ledning och medarbetare i att arbeta strukturerat, säkert och i enlighet med lagar och riktlinjer.
Om rollen
Som specialist och stöd inom informationssäkerhet blir du en viktig del av vår kvalitetsavdelning. Du arbetar nära organisationens chefer och team för att skapa ordning, tydlighet och säkerhet i våra processer. Rollen är rådgivande och varierad, med fokus på riskhantering, incidentuppföljning, internkontroller och utbildning. Ditt arbete bidrar direkt till att skapa en trygg och hållbar informationsmiljö för hela företaget.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Ansvara för krav, processer och arbetssätt i vårt ledningssystem för informationssäkerhet.
Identifiera, eskalera och stötta hantering av strategiska informationssäkerhetsrisker.
Driva vårt informationssäkerhetsforum och hantera taktiska risker.
Stödja organisationen i arbetet med operationella risker.
Övervaka efterlevnad av riktlinjer, standarder och relevant lagstiftning.
Genomföra internrevisioner och analysera både omvärld och interna processer.
Koordinera incidenthantering och uppföljning.
Planera, genomföra och utveckla utbildningar inom informationssäkerhet.
Samarbeta med alla avdelningar för att integrera säkerhetsåtgärder i verksamheten.
Revidera och granska riktlinjer så att de ligger i linje med Monitors övergripande mål.
Vi söker dig som
Är strukturerad och drivs av att skapa ordning och kvalitet.
Har gedigen kunskap inom informationssäkerhet.
Är kommunikativ, pedagogisk och har lätt för att samarbeta.
Har analytisk förmåga och erfarenhet av riskanalys.
Har erfarenhet av ledningssystem, exempelvis enligt ISO 27001 (meriterande).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss känner du igen dig i våra värdeord: jordnära, långsiktig och engagerad.
Om Monitor
Hos Monitor blir du en del av ett stabilt, globalt produktbolag med huvudkontor i den natursköna kuststaden Hudiksvall. Vi utvecklar och säljer vårt eget affärssystem, som hjälper små och medelstora tillverkningsföretag att effektivisera sin verksamhet - från sportbilar till julmust. Med cirka 500 anställda globalt (över 300 i Sverige) är vi mitt i en expansiv och spännande fas där internationell tillväxt är vår primära fokus.
Varför välja Monitor ERP System?
En passionerad och engagerad kultur: Vi arbetar tillsammans för att skapa det bästa affärssystemet och ge våra kunder förstklassig service.
En ledare på marknaden: Monitor är Sveriges mest framstående affärsystemsleverantör och växer stadigt både nationellt och internationellt. Vi har en årlig omsättningstillväxt på ca 17%.
Personlig utveckling i fokus: Vi tror på att växa tillsammans och investerar i din utveckling. Här hittar du både lokala och internationella karriärmöjligheter.
Hälsa och välmående: Din hälsa är viktig för oss. Vi satsar på en bra arbetsmiljö och erbjuder förmåner som främjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande.
Engagerade medarbetare: Vi har ett eNPS-värde på 55 (Employee Net Promoter Score mäter engagemang och lojalitet hos medarbetare) där benchmark är -2 (över 20 = mycket bra, över 50 = exceptionellt bra).
Mer information om rekryteringsprocessen:
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Hudiksvall
Ansökan: Urval och intervjuer sker löpande.
Monitor strävar efter att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi ser olikheter som en tillgång och uppmuntrar därför en mångfald av sökande till alla våra tjänster.
Välkommen med din ansökan!
Bo, leva, verka i Hälsingland - här kan du skapa en vardag som kombinerar livskvalitet med framtidstro.
Läs med om livet i Hälsingland här. Så ansöker du
