Informationssäkerhetsansvarig till LF Jönköping
2025-08-25
Vill du stärka informationssäkerheten och bidra till en tryggare helhet hos Länsförsäkringar Jönköping?
Vi söker nu en Informationssäkerhetsansvarig med brett operativt säkerhetsansvar - en roll för dig som vill göra skillnad och driva säkerhetsarbetet framåt i en verksamhet där tillit och trygghet står i centrum. Du får en nyckelposition där du inte bara leder och utvecklar vårt arbete med informationssäkerhet, utan också samordnar insatser inom fysisk säkerhet, personsäkerhet och kontinuitet. Rollen rapporterar till IT- och säkerhetschef.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Ditt primära ansvar är att säkerställa att informationssäkerheten i organisationen håller en hög nivå och kontinuerligt utvecklas i takt med förändrade hotbilder, krav och behov. Du arbetar både strategiskt och operativt med att skydda våra informationstillgångar, samtidigt som du ansvarar för att leda och samordna insatser inom andra säkerhetsområden såsom fysisk säkerhet, personsäkerhet och kontinuitetsskydd. Rollen innebär ett nära samarbete med flera delar av verksamheten, och du deltar även aktivt i Länsförsäkringsgruppens säkerhetsnätverk.
I uppdraget ingår att leda och samordna informationssäkerhetsarbetet, utveckla och förvalta styrande dokument, policys och rutiner samt att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser och gap-analyser kopplade till såväl informationssäkerhet som andra säkerhetsområden. Du ansvarar för att utbilda och sprida kunskap inom hela organisationen och driver initiativ som stärker säkerhetsmedvetandet. Vidare samordnar du förbättringsåtgärder och stöttar verksamheten i frågor som rör fysisk säkerhet, personsäkerhet och kontinuitet.
Du bidrar också med omvärldsbevakning och analyser av risker och hot, och fungerar som rådgivare i säkerhetsfrågor. I rollen ingår att rapportera säkerhetsstatus, identifierade risker och förbättringsförslag till företagsledning och styrelse.
Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom informationssäkerhet, IT, juridik, samhällssäkerhet eller ett annat relevant område, kombinerat med några års erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och/eller övergripande säkerhetsfrågor. Du har vana av att arbeta både självständigt och i nära samverkan med olika delar av organisationen, och du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande.
Du har god förståelse för gällande regelverk och standarder inom säkerhetsområdet och förmåga att omsätta dem i praktiken. Som person är du pedagogisk och trygg i att kommunicera säkerhetsfrågor på ett tydligt sätt, både i tal och skrift. Du är analytisk, strukturerad och tar egna initiativ, samtidigt som du är prestigelös och lösningsorienterad. Du har erfarenhet av att hålla utbildningar, genomföra presentationer och driva förändringsarbete, och du samarbetar gärna och effektivt med både interna och externa parter.
Du behärskar svenska och engelska obehindrat och uppfyller höga krav på integritet, gott omdöme och förtroende.
Vi erbjuder
Länsförsäkringar Jönköping består av 290 engagerade medarbetare som bor där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Vi vill tillsammans göra mer än att erbjuda de bästa tjänsterna inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Hos oss har alla medarbetare ett meningsfullt jobb, som bidrar till något större. Vi erbjuder dig möjligheten att skapa trygghet i våra kunders vardag, vara engagerad i lokalsamhället och tillsammans prioritera hållbarhetsarbetet högt. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som uppmuntrar innovation, främjar samarbete och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Hos oss får du en plats att växa och bidra i ett lokalt styrt bolag med stor gemenskap.
Om Länsförsäkringar
Länsförsäkringar Jönköping är ett av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder ett komplett utbud inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Vi finns nära våra kunder i hela Jönköpings län och kan därmed lägga kraft på att lära känna våra kunder och säkerställa deras behov. Som kundägt bolag fokuserar vi på att skapa trygghet och möjligheter i vardagen. Vi arbetar aktivt med att förebygga olyckor och skador, något som också är bra för miljön och samhället omkring oss.
Bra att veta
Vi arbetar med löpande urval och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. För att säkerställa en fördomsfri rekryteringsprocess så arbetar vi med urvalsfrågor och arbetspsykologiska tester. I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt. Du kommer att vara placerad på vårt kontor i Jönköping.
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Poolia. Ansvarig rekryteringskonsult är Halima Iman Barre (halima.iman.barre@poolia.se
). Vi tar gärna emot din ansökan redan idag, dock senast den 8/9. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
