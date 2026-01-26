Informationsredaktör inom teknik
2026-01-26
Vi söker nu en Informationsredaktör inom teknik till ett uppdrag inom teknikinformation i en teknikintensiv verksamhet. Du blir en del av ett större team som arbetar med att skapa, hantera och leverera teknisk dokumentation och informationsprodukter till både interna och externa mottagare.
Uppdraget passar dig som trivs med struktur, stora informationsmängder och avancerade systemmiljöer, och som vill utvecklas inom teknikinformation i en professionell och processdriven miljö.Dina arbetsuppgifter
Som Informationsredaktör inom teknik kommer du att arbeta med:
Framtagning, sammanställning och leverans av tekniska informationsprodukter
Hantering av stora informationsmängder i avancerade systemmiljöer
Säkerställande av kvalitet, struktur och korrekthet i dokumentation
Samarbete med andra roller inom teknikinformation
Bidrag till utveckling av arbetssätt, processer och teknikområde
KvalifikationerSkall-krav
Eftergymnasial utbildning (högskola, universitet eller yrkeshögskola)
Mycket god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system
Erfarenhet av att arbeta med Excel
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt
Meriterande
Arbetslivserfarenhet inom teknikinformation
Erfarenhet av att hantera stora informationsflöden
Erfarenhet av CMS, Jira och/eller Confluence
Utbildning med inriktning mot informationsteknik, data eller systemvetenskapAnställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Omfattning och start enligt överenskommelse
Viktigt: För att kunna hantera urvalet effektivt är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar löpande med presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
