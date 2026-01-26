Informationsredaktör inom teknik

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Kulturjobb / Finspång
2026-01-26


2026-01-26

Vi söker nu en Informationsredaktör inom teknik till ett uppdrag inom teknikinformation i en teknikintensiv verksamhet. Du blir en del av ett större team som arbetar med att skapa, hantera och leverera teknisk dokumentation och informationsprodukter till både interna och externa mottagare.
Uppdraget passar dig som trivs med struktur, stora informationsmängder och avancerade systemmiljöer, och som vill utvecklas inom teknikinformation i en professionell och processdriven miljö.

Som Informationsredaktör inom teknik kommer du att arbeta med:

Framtagning, sammanställning och leverans av tekniska informationsprodukter

Hantering av stora informationsmängder i avancerade systemmiljöer

Säkerställande av kvalitet, struktur och korrekthet i dokumentation

Samarbete med andra roller inom teknikinformation

Bidrag till utveckling av arbetssätt, processer och teknikområde

Eftergymnasial utbildning (högskola, universitet eller yrkeshögskola)

Mycket god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system

Erfarenhet av att arbeta med Excel

Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt

Arbetslivserfarenhet inom teknikinformation

Erfarenhet av att hantera stora informationsflöden

Erfarenhet av CMS, Jira och/eller Confluence

Utbildning med inriktning mot informationsteknik, data eller systemvetenskap

Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Omfattning och start enligt överenskommelse

Viktigt: För att kunna hantera urvalet effektivt är det viktigt att ditt CV tydligt visar hur du uppfyller skall-kraven. Vi arbetar löpande med presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Sista dag att ansöka är 2026-07-25
Detta är ett heltidsjobb.

Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
612 30  FINSPÅNG

Q Sverige

9704834

