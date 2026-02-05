Informationsmodellerare
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en Informationsmodellerare hos vår kund.
Konsulten ska ha: * Minst fem (5) års dokumenterad erfarenhet av informationsmodellering i komplexa IT-projekt i nära samverkan med verksamheten som underlag för systemutveckling. * God kunskap om informationsarkitektur och informationsmodellering som hantverk/disciplin. * Erfarenhet av att arbeta med etablerade modelleringstekniker och/eller notationer, såsom UML (klassdiagram) eller annan jämförbar och vedertagen notation för informationsmodellering. * Erfarenhet av arbete i agila utvecklingsmiljöer. * God förståelse för agila principer och värden, samt arbetssätt baserade på exempelvis Scrum eller Kanban. * Förmåga att arbeta iterativt och anpassa informationsmodeller utifrån förändrade krav och behov. * Erfarenhet av arbete i etablerade modelleringsverktyg, exempelvis SPARX Enterprise Architect eller motsvarande. * Dokumenterad förmåga att samarbeta med verksamhet, kravsamordnare, lösningsarkitekter och utvecklare. * Kunskap om systemutvecklingsprocessens olika steg i en agil utvecklingsmiljö. * God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska. * Förmåga att presentera och förklara informationsmodeller för olika målgrupper, inklusive verksamhetsrepresentanter och tekniska team. * God förståelse för hur informationskrav påverkar systemarkitektur, integrationer och tekniska lösningar. * Möjlighet att arbeta på plats på Lantmäteriets kontor i Gävle minst 50 procent av tiden.
Meriterande kompetens: * Erfarenhet av att säkerställa samband och spårbarhet mellan verksamhetsbegrepp, krav, informationsmodeller och teknisk realisering. * Erfarenhet av att fungera som stöd till kravsamordnare och utvecklare i frågor som rör informationsobjekt och gränssnitt. * Förmåga att identifiera förbättringsmöjligheter i informationsflöden och arbetssätt. * Erfarenhet av att dokumentera, förvalta och vidareutveckla informationsmodeller över tid i långsiktiga utvecklingsinitiativ.
Uppdragsinformation Roll: Informationsmodellerare Kompetensnivå: 3 Ramavtal: avrop Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster Period: 2026-04-01 - 2027-03-31, option tre år Omfattning: 100% Placeringsort: Gävle Distans: 50% av arbetet kan utföras på distans Säkerhetsklassat uppdrag: nej Krav på svenska: ja Intervju: Eventuell intervju under perioden 2026-03-02 till 2026-03-06, på plats i Gävle eller via Skype Sista anbudsdag: 2026-02-17
Ansök genom att bifoga ditt CV på svenska (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
