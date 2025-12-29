Informationsarkitekt sökes till Nacka
2025-12-29
Brinner du för hur informationsarkitektur, dataanalys och digitalisering kan bidra till god samhällsutveckling? Vill du vara med och ta Nacka in i framtiden som datadriven kommun, rustad för AI?
Nacka kommun genomför en strategisk satsning för att stärka vår förmåga att använda data som en gemensam resurs för analys, uppföljning och beslutsstöd.
Nu söker vi därför en informationsarkitekt som kommer få en nyckelroll i Nackas digitala omställning!
Vill du leda formandet av Nackas informationsarkitektur i syfte att skapa en grund för dataanalys som möjliggör den bästa samhällsutvecklingen?
Som informationsarkitekt kommer ditt uppdrag att handla om att förvandla data till en gemensam och användbar resurs, att strukturera och utveckla kommunens datamängder, så att de kan användas effektivt över organisationsgränserna för kommunens verksamheter.
Ditt uppdrag
Som informationsarkitekt kommer du ha en central placering på digitaliseringsenheten för att driva kommunövergripande arkitekturfrågor. Du kommer också att inneha en nyckelroll i vår satsning på en kommungemensam dataanalysfunktion, i ett nyetablerat samarbete mellan digitaliseringsenheten och geodataenheten.
I kommunen har vi en anpassad förvaltningsstyrning av informationssystem baserad på pm3. Det innebär att vi organiserar både förvaltning och utveckling i s.k. objekt där verksamhet och IT arbetar tillsammans för att uppnå verksamhetens mål med stöd av IT och digitalisering. Objekten behöver stöd i hur de kan bedriva god och ändamålsenlig informationsförvaltning där denna roll kommer bidra med struktur och vägledning.
Du bidrar både strategiskt och operativt i arbetet med att etablera processer, rutiner, roller och dokumentation för att verksamheter ska kunna nyttja data optimalt i sina processer, och så att data kan användas över organisationsgränser.
Du kommer också bidra i arbetet med att säkerställa efterlevnad av nya och aktuella lagrum, såsom exempelvis Cybersäkerhetslagen, AI-förordningen och Öppna data-lagen.
Rollen är bred och kräver både strategiskt helhetsperspektiv som förmåga att omsätta teori i praktisk handling. Du förväntas ta ett tydligt lead i att identifiera behovet av nya styrande principer och leda arbetet med att implementera dessa i nära samverkan med olika verksamheter och IT. Du fungerar som en strategisk rådgivare och kravställare i digitaliseringsinitiativ och upphandlingar, för att säkerställa att vi bygger en hållbar och framtidssäker helhetsarkitektur.
Arbetsuppgifter
I rollen som informationsarkitekt rapporterar du till Nacka kommuns digitaliseringschef Brita Rösblad. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
• Strukturera, designa, utveckla, dokumentera och förvalta kommunens informations-, begrepps- och datamodeller samt kartlägga och säkerställa gemensamma definitioner, datamängder och dataflöden över verksamhetsgränser.
• Samverka med dataanalytiker, verksamheter och andra parter samt leda workshops och stödja förändringsarbete.
• Bidra till styrning, principer och riktlinjer för informations- och dataarkitektur, inklusive datakvalitet, livscykelperspektiv och kravställning i digitaliseringsinitiativ och upphandlingar.
• Omvärldsbevaka nationella och regionala initiativ och standarder, samt bevaka lagstiftning som påverkar informationsförsörjning och digital utveckling. Analysera och tillämpa detta praktiskt i Nacka.
Är det här du?
För att lyckas i rollen är du kommunikativ, samarbetsorienterad och lyhörd, med god förmåga att förklara komplexa samband på ett pedagogiskt sätt. Du trivs i en roll där du arbetar både strategiskt och operativt och där du behöver navigera mellan olika intressenter och perspektiv i en miljö som präglas av ständig utveckling och förändringar.
Du är resultatorienterad, lösningsfokuserad och tar ansvar för att driva dina uppgifter och processer framåt, med tydligt fokus på verksamhetsnytta på både kort och lång sikt.
Du gör det svåra lätt och är alltid en del av lösningen, vilket gör att du får med dig omgivningen och motiverar organisationen.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis data- och systemvetenskap eller motsvarande
• Erfarenhet av arbete med data- och informationsarkitektur i komplexa organisationer
• God förståelse för hur data används för analys, uppföljning och beslutsstöd
• Förmåga att arbeta strukturerat, analytiskt och långsiktigt
• Gott självledarskap med stark förmåga att ta initiativ och driva frågor framåt
• Grundläggande kunskaper om informationssäkerhet och dataskydd
Meriterande:
• Erfarenhet från offentlig sektor
• Kunskap om dataplattformar, datalager samt analys- och BI-lösningar
• Erfarenhet av styrning av gemensam information över organisatoriska gränser
• Erfarenhet av lagstiftning såsom GDPR, Cybersäkerhetslagen och AI-förordningen, gärna i kommunal kontext.
• Erfarenhet av att arbeta med en etablerad systemförvaltningsmodell, t.ex. pm3.
Vi erbjuder
• Ett strategiskt och samhällsviktigt uppdrag med stor påverkan där du får en nyckelroll och möjlighet att göra skillnad
• Möjlighet att vara med och forma kommunens långsiktiga data- och analysförmåga
• Nära samarbete med kompetenta, engagerade och trevliga kollegor
• En arbetsplats som värdesätter utveckling, samverkan och helhetsperspektiv och som år efter år får mycket goda resultat i medarbetarundersökningar
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
I denna rekrytering fästs särskilt stor vikt vid personlig lämplighet, såsom förmåga till samverkan, helhetsperspektiv, resultat och ansvarstagande.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Brita Rösblad, brita.rosblad@nacka.se
eller via LinkedIn.
Vi ser fram emot att få din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-01-25.
Urval till tjänsten pågår löpande.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9664718