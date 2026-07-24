Informationsäkerhetsspecialist med flerårig erfarenhet av riskhantering
Lunds kommun / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-07-24
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Vi söker dig som vill arbeta i en central roll med att vidareutveckla och stärka vårt systematiska informationssäkerhetsarbete. Är du erfaren inom området riskhantering och söker ett utvecklande uppdrag - läs mer nedan och sök!
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som senior informationsäkerhetsspecialist arbetar du strukturerat med att stödja verksamheten i att arbeta riskbaserat ur ett cybersäkerhetsperspektiv. Rollen innebär att leda och driva förändring, ta ansvar för mindre projekt och växla mellan strategisk utveckling och operativt arbete. Du kommer att verka i en komplex miljö där riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetens behov behöver balanseras för att skapa en effektiv och robust informationshantering.
Arbetet består i stor utsträckning av att stötta verksamheten att genomföra risk- och GAP- analyser, kommunicera övergripande cybersäkerhetskrav, hålla workshops samt leda och driva förändring inom cybersäkerhetsområdet. Att utforma och bidra till interna policys och processer för att skydda information är också en del av arbetsuppgifterna. Rollen innebär att man måste hålla sig uppdaterad om nya hot, sårbarheter och lagstiftningar som påverkar informationssäkerheten. Informationssäkerhetsarbetet sker enligt ISO 27001 standard och vi lyder under cybersäkerhetslagen.
Vi söker dig
Vårt uppdrag är att skapa framgång för helheten, vi ser till hela verksamhetens bästa i ageranden och beslut. Det betyder att du måste kunna fokusera på att vara relevant för det större perspektivet. Du kommer att samarbeta med många olika funktioner i kommunen, vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga. Du vet hur man når fram med sitt budskap, anpassar ton och format efter målgruppen och skapar förståelse även i komplexa frågor. Som person samarbetar du lätt med andra, du är smidig i din dialog och skapar goda relationer. När utmaningar uppstår hanterar du dem på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt.
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av arbete med informationssäkerhet.
Du måste ha god kunskap om och erfarenhet av följande:
Riskanalyser och utvärdering av dessa
GAP analyser och uppföljning av dessa
Förändrings- och projektledning kopplat till informationssäkerhet
Framtagande av styrande dokument inom informationssäkerhet
Upphandlingsarbete ur ett informationssäkerhetsperspektiv
Standard ISO27001
Informationssäkerhetsarbete kopplat till cybersäkerhetslagen
Det är positivt om du därtill har erfarenhet av:
Offentlig verksamhet
Cybersäkerhetslagen och dataskyddsförordningen
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta tillsammans med andra i en resultatfokuserad miljö där leverans av hög kvalitet är en självklar målsättning. Samtidigt har du förmåga att planera, prioritera och leda ditt arbete självständigt. Du tar initiativ, följer upp och visar både nyfikenhet och driv i dina processer. Du känner dig trygg i att förändringsleda och arbeta i projektform inom informationssäkerhetsområdet.
Du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift och du tar lätt till dig information och facklitteratur inom området på engelska.
Du har universitetsutbildning alt. annan eftergymnasial utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet inom informationssäkerhetsområdet.
Vi erbjuder dig
När du blir en del av oss får du mer än bara ett jobb, du blir en del av ett sammanhang. Här möts du av trevliga och kompetenta kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vi tror på kollegialt lärande, där vi stöttar och inspirerar varandra för att utvecklas tillsammans. Hos oss väntar spännande och meningsfulla uppdrag där du får möjlighet att bidra, växa och göra skillnad - varje dag.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och ersatt med frågor relevanta för tjänsten. Dina svar är därför viktiga i vårt urvalsarbete.
Vi kommer att hålla första digitala intervjuer via Teams under vecka 35 och 36 samt slutintervjuer på plats vecka 37 och 38. Vi ber dig därför planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Enheten för informationssäkerhet och dataskydd har ett spännande uppdrag! Vårt arbete sträcker sig från regelefterlevnad till verksamhetsutveckling och omfattar hela kommunens organisation och alla dess verksamhetsområden. Enhetens uppdrag är att harmonisera kommunens informations- och dataskyddsarbete, skapa tydligare riktning och driva vårt gemensamma arbete framåt utifrån koncernens samlade ambitioner kring digitalisering. Arbetsgruppen består av består av CiSO, dataskyddsjurist, informationssäkerhet- och dataskyddsspecialister som tillsammans ansvarar för att etablera gemensamma arbetssätt och säkerställa samordnat stöd för alla kommunens verksamheter.
Vi tror på kraften i samarbete och arbetar nära olika enheter för att tillsammans lösa komplexa utmaningar, främja kommunens utveckling och bidra positivt till medborgarnas vardag.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Brotorget 1 (visa karta
)
222 37 LUND Arbetsplats
Kommunkontoret Kontakt
Lisa Brodin Schrott, CISO lisa.brodinschrott@lund.se 0768635021 Jobbnummer
10010489