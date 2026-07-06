Informations- och datakvalitetsexpert - Malmö
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-07-06
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Systematiskt informationskvalitetsarbete är en funktion vars uppdrag är att arbeta för att myndighetens information i centrala utlänningsdatabasen (CUD) är korrekt. Funktionen är placerad på informationsförvaltningsenheten och består av informationsvården samt informations- och datakvalitetsexperter.
Nu söker vi förstärkning i form av fler informations- och datakvalitetsexperter.
Läs mer om hur det är att jobba med it hos oss här : Om Migrationsverket - Jobba med it
Vad gör man som informations- och datakvalitetsexpert hos oss?
Uppdraget är att tillsammans med kollegorna och ibland självständigt identifiera och genomföra de åtgärder som krävs för att höja informationskvaliten i CUD, dvs säkerställa att registreringar i databasen speglar kärnan i fattade beslut, händelseutvecklingen i våra ärende samt gör det möjligt att presentera detta statistiskt.
Det innebär att du arbeta med olika saker:
Leda och genomföra större rättningsarbeten av felaktig information.
Analysera rotorsaker till felkällor och föreslå åtgärder för andra delar av myndigheten.
Delta i digitaliserings- och utvecklingsavdelningens (DUA) utvecklingsarbetet utifrån informationskvalitetsperspektiv.
Identifiera och hjälpa till att ta fram informationsmängder när andra delar av myndigheten arbetar mer rättningsarbeten.
Arbeta med att kvalitetssäkra datamängder, när det finns behov från andra delar av DUA.
Genomföra rättningar i komplexa ärenden.
Bidra med din sakkunskap gällande informationskvalitetsfrågor till olika delar av verksamheten.
Vem är du?
Du är en god representant för Migrationsverket och DUA. Du har ett respektfullt och prestigelöst förhållningssätt och bemötande såväl internt som externt. Rollen kommer ställa höga krav på din analytiska förmåga och förmåga att se och strukturera komplexa sammanhang.
Du planerar, organiserar och prioriterar självständigt arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Vidare är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitet och lägger stor vikt vid att du lever upp till dessa krav. Du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete och visar engagemang och flexibilitet för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter.
Du har god samarbetsförmåga och sätter värde på att arbeta i en miljö där vi arbetar tillsammans för att utföra våra arbetsuppgifter och uppdrag. En viktig egenskap är viljan och förmågan att dela med sig av sin kompetens.
Du som söker har
Akademisk utbildning (minst 120hp) inom relevant område eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen
Aktuell erfarenhet av förvaltningsrättslig ärendehantering.
Erfarenhet av felsökning av registreringar inom ärendehandläggning.
Det är meriterande om du har
Kunskap om sambanden mellan Migrationsverkets ärendehandläggning och hur det utrycks i form av data/information i centrala utlänningsdatabasen.
Erfarenhet och intresse av att utbilda verksamheten inom området.
Erfarenhet av att identifiera och formulera utvecklingsbehov inom offentlig verksamhet.
Mångårig erfarenhet av Migrationsverkets ärendehandläggning.
Fördjupade kunskaper om registreringar inom ett eller flera av följande område:
Tillståndsprocessen
Uppehållstillståndsbeslut på olika grunder samt återkallande av tillstånd.
Medborgarskapsprocessen
Ersättningar/bidrag.
Upplysningar
Placeringsort: Tjänsten är placerad vid någon av Migrationsverkets huvudorter: Norrköping, Stockholm, Malmö eller Göteborg.
Tjänsten: Tillsvidareanställning (provanställning om sex månader kan tillämpas).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Arbetstider: Kontorstid med flex.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om rollen och uppdraget? Kontakta enhetschef Gustav Andersson på gustav.andersson@migrationsverket.se
.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av rekryteringsspecialist Charlott Olsson på 010-485 91 86 eller charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se
.
Under semesterperioden kan svarstiderna på frågor vara något längre än vanligt. Vi tackar för ditt tålamod och återkommer så snart vi har möjlighet.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Vi gör urval löpande, men vi vill ha din ansökan senast 16 augusti 2026.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret.https://migrationsverket.varbi.com/se/apply/positionquick/950315/?where=4
Vi har valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Syftet är att skapa en mer objektiv och rättvis bedömning av kandidaternas kompetens och erfarenheter. Du skickar in ditt CV som vanligt och besvarar urvalsfrågorna i samband med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Charlott Olsson charlott.margareta.olsson@migrationsverket.se 010-4859186 Jobbnummer
9994026