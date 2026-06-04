Information and Security Engineer NGE
NXT Interim Malmö AB / Datajobb / Malmö Visa alla datajobb i Malmö
2026-06-04
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Om uppdraget
Vi söker en Information Security Engineer NGE till ett spännande uppdrag hos en kund i stark tillväxt. Organisationen befinner sig i en expansiv fas med långsiktiga och samhällsnyttiga projekt där IT spelar en central roll i att möjliggöra verksamhetens utveckling.
Du blir en del av ett team inom Business Applications som arbetar med utveckling av interna system i teknisk framkant. Här erbjuds du möjligheten att arbeta i en modern och global miljö med stort fokus på innovation, samarbete och kontinuerlig utveckling.
Arbetet sker huvudsakligen remote, med viss närvaro på plats vid behov. Teamet använder moderna samarbetsverktyg och arbetar nära varandra genom virtuella arbetssätt, kompletterat med återkommande gemensamma teamträffar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Information Security Engineer kommer du att arbeta i ett mindre, korsfunktionellt team där du bidrar med kompetens inom informationssäkerhet, kravställning och analys. Arbetet bedrivs agilt med fokus på kontinuerliga leveranser och värdeskapande i varje sprint.
Du samarbetar tätt med andra team och verksamhetsområden för att säkerställa att krav och behov möts, samtidigt som du hanterar tekniska gränssnitt och säkerhetsrelaterade frågeställningar. En viktig del av uppdraget är att bidra till uppbyggnaden av en stark compliancefunktion, där både säkerhetsanalys och uppföljning av interna auditprocesser ingår.
Arbeta med kravställning och analys inom informationssäkerhet
Tolka och omsätta regulatoriska krav till tekniska lösningar
Bidra till utveckling av compliance- och säkerhetsprocesser
Samarbeta med flera team för att säkerställa kravuppfyllnad
Delta i utveckling, test och drift i en agil miljö
Dela kunskap och bidra till teamets gemensamma kompetensutvecklingPubliceringsdatum2026-06-04Profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för informationssäkerhet. Du är en engagerad och nyfiken person som trivs i team där samarbete och kunskapsdelning är centralt. Du har ett strukturerat arbetssätt, är lösningsorienterad och drivs av att utvecklas tillsammans med andra.
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom IT/informationssäkerhet
Erfarenhet av informationssäkerhet, säkerhetskrav eller analysarbete
Erfarenhet av att arbeta med compliance eller regulatoriska ramverk
Förmåga att arbeta med kravställning och kravanalys
Erfarenhet av agila arbetssätt och crossfunktionella team
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
För att trivas i rollen ser vi att du har kunskap inom ett eller flera av följande områden:
Säkerhetspraxis, exempelvis OWASP
Regelverk såsom ISO 27000-serien, GDPR, SOC2 eller DORA
IAM och behörighetsstyrning (roll- och policybaserad)
Säkerhetstestning, exempelvis MITM eller liknande
Meriterande
Erfarenhet av arbete i regulatoriskt krävande miljöer (t.ex. NIS2, NIST)
Teknisk förståelse för systemutveckling och driftmiljöer
Ytterligare information
Uppdraget sker huvudsakligen på distans
Möjlighet att arbeta från olika kontor/hubbar beroende på geografisk placering
Enstaka resor och fysiska träffar kan förekomma
Detta är en visstidsanställning hos NXT Interim Malmö AB för perioden september 2026 - augusti 2027 med ev möjlighet till förlängning. Vi tillämpar kollektivavtal. Tjänsten omfattas av krav på säkerhetsprövning enligt gällande säkerhetsskyddsbestämmelser. Detta innebär krav på godkänd bakgrundskontroll och i vissa fall särskilda medborgarskapskrav.
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Sök redan idag! Vi behöver din ansökan, inkluderat CV och personligt brev på svenska. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan då anbudstiden är kort.
NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller vardagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare NXT Interim Malmö AB
(org.nr 559206-3852), http://nxtinterim.se/
211 22 MALMÖ Kontakt
Gig Manager - Recruiter - Partner
Helena Lindfors helena.lindfors@nxtinterim.se +46704545546 Jobbnummer
9947174