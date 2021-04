Inför öppningen av nya Sjöstaden Skybar söker vi nu Hovmästare - Göteborg Aw AB - Servitörsjobb i Stockholm

Göteborg Aw AB / Servitörsjobb / Stockholm2021-04-08Jobbtitel: Front Of House ManagerHos: Sjöstaden SkybarVar: Hammarby Sjöstad, StockholmAnställning: Deltid med 6 månaders provanställningArbetstid: Tjänsten är förlagd till största del på kvällstid men dagtid kan förekommaLön: Lön enligt överenskommelseOm företaget:På 102 meters höjd kommer restaurangen och takbaren bli något utöver det vanliga.Restaurangen kommer att vara öppen varje dag i veckan från lunch till kväll. Restaurangen kommer att bestå av matsal, bar, chambre separée och festvåning med totalt drygt 150 sittplatser. Utöver det kommer en stor takterass under bar himmel finnas med mer än 100 sittplatser.Vi erbjuder en arbetsplats med stora möjligheter att utvecklas inom företaget. Vi är ett företag som idag är i en spännande utvecklingsfas och som har för ambition att vara välorganiserad och med en tydligt uppbyggd struktur. I vår koncern ingår även Restaurang Himlen som ligger högst upp i Skrapan mitt på Södermalm och Restaurang Göteborg som ligger i Hammarby Sjöstad.Vi vill att ett besök på någon av våra restauranger ska kännas trevligt och familjärt. Vårt mål är att hålla en hög kvalité både vad gäller mat och service för att ge gästen en helhetsupplevelse i en avslappnad och vacker miljö.Vem söker vi:Inför öppningen av vår nya restaurang söker vi nu efter en stark personalstyrka med självklara ledare i spetsen. Vi söker dig som älskar restaurangbranschen och som är en driven ledare på jakt efter en ny utmaning.Vi ser att du har tidigare erfarenhet från liknande positioner och även en längre erfarenhet av á la carte servering. Du har öga för detaljer och är prestigelös i ditt arbete och kan ta i där det behövs. Vi ser att du har lätt för att jobba enligt givna mallar och direktiv men räds inte förändringar på vägens gång som följer öppningen av en ny restaurang.Du älskar att vara mitt i händelsernas centrum bland kollegor och gäster där du är den naturliga ledaren som styr alla mot samma håll. Du är tydlig och rak mot dina medarbetare och tar dig an svåra situationer och arbetsuppgifter på ett positivt sätt. Arbetet kommer stundtals att innebära ett väldigt högt ett tempo så vi ser att du är stresstålig och lösningsorienterad.Arbetsuppgifter:Som Hovmästare rapporterar du till Front Of House Manager. Du blir ansvarig för driften och personalen "front of house" under dina pass när Front Of House Manager inte är på plats.I ditt arbete ingår sedvanliga Hovmästaruppgifter såsom placering av gäster, optimera sittningar och flöden och arbetsledning under dina pass. Det viktigaste arbetet att se till att våra gäster får en bra upplevelse hos oss.Kvalifikationer:Vi ser att du:Har minst 4 års tidigare erfarenhet från á la carte serveringHar arbetat i en arbetsledande rollHar goda kunskaper om mat och dryckHar en naturlig ledarskapsstilKan arbeta efter givna mallar och direktivÄr strukturerad i ditt arbeteKunna kommunicera väl på svenska och engelska i både tal och skriftSer du dig i denna roll kommer vi att hjälpa dig att utvecklas framåt tillsammans med oss!Välkommen in med din ansökan redan idag, urval sker löpande.Varaktighet, arbetstid2021-04-08Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-15Göteborg Aw AB5680114