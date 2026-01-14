Industritekniker Till Assa Abloy
2026-01-14
Är du en nyfiken problemlösare som vill ha ett arbete där teknik, självständighet och meningsfulla kundrelationer går hand i hand? Bli en del ASSA ABLOY där din kompetens gör verklig skillnad varje dag!
ASSA ABLOY Industrial Sverige AB är en del av en global koncern och en ledande aktör inom industriportar och dockningslösningar. Här blir du en del av ett stabilt och väletablerat företag, samtidigt som du representerar ett av Sveriges starkaste varumärken. Vår verksamhet bygger på kvalitet, säkerhet och innovation - men framför allt på våra medarbetare. Vi arbetar tillsammans, stöttar varandra och strävar efter långsiktiga relationer internt och med kunder.
Som Industritekniker hos ASSA ABLOY kommer du att vara företagets ansikte utåt där du bidrar till långsiktiga kundrelationer genom hög service, teknisk kompetens och ett professionellt bemötande, samtidigt som du ser till att kundernas verksamheter fungerar tryggt, effektivt och problemfritt.
Här får du en omväxlande och utvecklande vardag där ingen dag är den andra lik. Som en nyckelperson i ditt distrikt kommer du att arbeta med service, underhåll och reparation av industriportar och dockningsutrustning ute på fält, där din insats verkligen gör skillnad.
Genom dagsresor kommer du att arbeta hos företagets kunder och med olika kundprojekt. Du utgår från hemmet och arbetar i området mellan Örnsköldsvik och Härnösand med omnejd, och kan vara bosatt i någon av orterna eller närliggande områden. Miljöerna varierar - ibland är de tekniskt krävande, ibland mer utmanande - men alltid utvecklande. Och du får möjlighet att använda både din problemlösningsförmåga och ditt engagemang.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs i en självständig, flexibel roll med nära kundkontakt. Du tar ansvar för dina uppdrag och arbetar målmedvetet för att leverera hög kvalitet i allt du gör. Med din nyfikenhet och initiativförmåga ser du vad som behöver göras och är inte rädd för att prova nya lösningar.
Du är prestigelös och lojal mot både kunder och kollegor, och bygger lätt långsiktiga relationer genom förtroende och professionalitet. Din positiva inställning och engagemang gör att du bidrar till både teamets framgång och nöjda kunder.
• Med fördel några års erfarenhet med relevant tekniskt arbete (ex. servicetekniker, mekaniker eller andra tekniska roller).
• Har ett genuint intresse för mekanik, hydraulik och teknik.
• Goda språkkunskaper i svenska och engelska.
• Har B-körkort.
Har du dessutom även körtillstånd för lift, certifikat för heta arbeten eller tidigare erfarenhet av arbete ute på fält ser vi detta som meriterande!
Är det dig vi söker eller vet du någon som skulle passa? Ansök eller tipsa oss redan idag!
Hos ASSA ABLOY erbjuds du en spännande roll med goda utvecklingsmöjligheter, engagerade kollegor och en varierad arbetsvardag med stor flexibilitet - i ett bolag med stark kultur, där varje individ bidrar till både personlig och kollektiv framgång.
Detta är en direktrekrytering till ASSA ABLOY, men rekryteringsprocessen sköts av StudentConsulting.
Vid eventuella frågor eller mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Elin Eklund på 070-25 44 637 eller elin.eklund@studentconsulting.com
. Urval och intervjuer sker löpande med tillsättning så snart vi hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Elin Eklund elin.eklund@studentconsulting.com +46702544637 Jobbnummer
9684854