Industrisvetsare Nouryon

Om jobbet
Hos Nouryon får du en nyckelroll som Industrisvetsare, där du utför kvalificerad svetsning och ansvarar för underhåll och installationer. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med fokus på innovation och hållbarhet, samt förmåner som bonus och arbetstidsförkortning.
I din framtida roll som Industrisvetsare kommer du att
* Genomföra förebyggande och avhjälpande underhåll inom svetsområdet enligt underhållsplanering.
* Utföra kvalificerad svetsning enligt standarder och certifikat (Tig och MMA, rostfritt och kolstål).
* Ansvara för om- och nyinstallationer i anläggningen.
* Fungera som stoppsamordnare och hålla dokumentationen aktuell i SAP.
* Utföra felsökning och RCPS på utrustning.
* Stödja operatörer och ingenjörer i operatörsunderhåll.
* Arbeta enligt underhållsrutiner och hålla arbetsområdet i ordning med 5S
* Svetsjobben på Nouryon innefattar mestadels svetsning i Grupp 1 och 8, med metoderna 111 och 141
Vi tror att du har med dig
* Gymnasienivå från teknisk utbildning eller erfarenhet från liknande arbeten
* Tidigare Svetserfarenhet (TIG och pinne)
* Minst 3-årig relevant erfarenhet inom teknikområdet
* Goda kunskaper i tal och skrift, Svenska och Engelska
* B-körkort
* Datorvana (office/SAP)
* Kunskap om underhållsprocesser
Bra om du har
* Tidigare erfarenhet från industrin
Vi tror att du är...
En individ med god materialkännedom och är skicklig på att tolka ritningar noggrant. Du har ett starkt säkerhetstänk och är en lagspelare som bidrar positivt till vårt team.
Vi erbjuder dig
På Nouryon erbjuder vi inte bara en spännande roll och trevliga kollegor utan även förmåner utöver din lön. Nouryon har kollektivavtal med IF Metall, men utöver det erbjuder vi även förmåner som bonus, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag, kostförmån och mycket mer.
Har vi fångat ditt intresse?
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placeringsort Stenungsund. Vi söker i dagsläget 2 svetsare. Du kommer att rapportera till Camilla Jevrem, Maintenance Supervisor.
Vänligen ansök via vårt rekryteringsverktyg med ett jobbspecifikt CV. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. När din ansökan nått oss kommer vi att granska för att se om vi har en matchning mellan din kompetens och rollen!För mer information om vår rekryteringsprocess, vänligen besök: nouryon.com/careers/how-we-hire/
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill be dig som intern sökande att ansöka med din Nouryon email för att underlätta vårt arbete i rekryteringsprocessen.
Om Nouryon
Vi letar efter morgondagens Changemakers, idag!
Om du letar efter din nästa möjlighet i karriären, ansök idag och gå med i Nouryons världsomspännande team av Changemakers för att tillhandahålla viktiga lösningar som våra kunder använder för att tillverka vardagsprodukter som personlig vård, rengöring, färger och beläggningar, jordbruk och livsmedel, läkemedel och byggprodukter. Våra medarbetare drivs av viljan att påverka och aktivt driva positiv förändring. Om det beskriver dig ger vi gärna plats för dina ambitioner. Från dag ett stödjer vi dig med din personliga tillväxt, genom utmanande positioner och omfattande lärande- och utvecklingsmöjligheter, i en dynamisk, internationell, mångsidig och proaktiv arbetsmiljö.
Besök vår hemsida och följ oss på LinkedIn.Publiceringsdatum2025-08-07Kontaktuppgifter för detta jobb
För ytterligare information om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Camilla Jevrem, Maintenance Supervisor, camilla.jevrem@nouryon.com
För mer information om rekryteringsprocessen, din ansökan eller om du behöver support, vänligen kontakta: Recruiting.SE@Nouryon.com
För fackliga frågor:
Sveriges Ingenjörer: Anna-Lena Palm +46 303 851 13
Unionen: Bo Mannerstedt 0733855507
Magnus Svensson 0733855838
IF Metall: Ronny Jansson +46 303 854 96
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
