Industristäd/Underhåll
Wikan Personal AB / Städarjobb / Kalmar
2025-09-23
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter en utmaning, utveckling och chans till ett långsiktigt arbete?
Nu hjälper vi en av våra kunder på Öland att hitta industristäd/underhållspersonal till deras produktion
I arbetsuppgifterna ingår främst allmän lokalvård av industriutrymmen:
• Skötsel samt enklare underhåll av utrustning
• Enklare felsökning, rengöring, städning på anläggningen
• Agera som underhållsresurs i produktionsanläggningen
• Maskinvård
• Delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete
• Andra förekommande och verksamhetsnödvändiga arbetsuppgifter
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi förutsätter att du som söker är noggrann, organiserad, serviceminded och positiv samt arbetar under stort eget ansvar. Då vår målsättning är att alla kunder ska få ett professionellt och korrekt bemötande har du som medarbetare en viktig roll när det gäller att vara vårt ansikte utåt.
Vi söker en lagspelare med servicetänk som inte tvekar att stötta sina kollegor där det behövs.
Att arbeta självständigt och i team ska vara något som passar dig.
Du behöver även vara stresstålig, kunna fatta egna beslut, flexibel och ha god fysik då det kan förekomma tunga lyft.
Arbetet kräver att du kan läsa och förstå svenska.
Vi ser det som starkt meriterande om du har bakgrund inom restaurangbranschen/städ och underhåll då det kan vara många bollar i luften och högt tempo.
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Vi erbjuder dig
Tjänsten är en visstidsanställning, heltid och för rätt person kan tjänsten övergå i en anställning direkt hos kund.
Arbetstiderna är varierande.
Wikan Personal kan bland annat erbjuda dig:
• Konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner.
• En lokal och närvarande konsultchef.
• Friskvårdsbidrag årligen efter 6 månader.
• Kollektivavtal.
• Tillgång till bra utrustning som kan anpassas efter behov.
Anställning
Detta är ett konsultuppdrag hos Wikan Personal där du arbetar mot vår kund. Efter sex månader kan det generera en fast anställning för rätt person.
Omfattningen är på heltid (100%)
När du är anställd hos oss på Wikan Personal kan du vara säker på att du hamnat rätt. Vi är ett auktoriserat bemanningsbolag som värnar och ser till det bästa för våra anställda och kunder. Du har en lokal konsultchef med hög närvaro som ett stöd om det skulle uppstå frågor eller dylikt.
Information och kontakt
Ansök redan idag. Dock senast 22/10.Vi kontaktar aktuella kandidater löpande.
Vid eventuella frågor eller dylikt kontakta ansvarig rekryterare.
(Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post eller telefon)
Har du frågor eller funderingar ring Christopher Muñoz, 0455 - 61 27 02
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 1000 anställda.
