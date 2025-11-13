Industrisanerare med C-kort
Nordic Bemanning & Rekrytering AB / Skorstensfejar- och saneringsjobb / Karlskoga
2025-11-13
Industrisanerare med C-kort sökes till Vår kund i Karlskoga
Är du en engagerad och erfaren chaufför med C-körkort som söker nya utmaningar? Vår kund expanderar och söker nu dig som vill bli en del av deras växande team inom industrirengöring i Karlskoga.. Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Detta är ett rekryteringsuppdrag vilket innebär att du direkt blir anställd hos vår kund. Som industrisanerare arbetar du med allt från torrsug och högtrycksspolning till olika uppdrag inom industrirengöring. Du är en del av ett dynamiskt team som tillsammans säkerställer att företagets industriella kunders lokaler är både fungerande och tillgängliga för underhåll och produktion.
Arbetsuppgifter:
• Transport och hantering av rengöringsutrustning till olika industrier
• Arbete på hög höjd och i slutna utrymmen
• Samverkan med ledande industrier i regionen, från pappersbruk till byggsektorn
Vi söker dig som har:
• C-körkort och giltigt YKB
• Erfarenhet av liknande arbete
• Intresse för fysiskt arbete och varierande arbetsmiljöer
• CE-kort och ADR tank är meriterande
• Har möjlighet att arbeta på annan ort vid behov
Som person är du engagerad, noggrann och trivs med händelserika arbetsdagar. Hos vår kund får du chansen att utvecklas i en växande bransch samt möjligheten att arbeta med de främsta industrierna i regionen.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan! För frågor om tjänsten kontakta oss gärna. Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_r3000113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556776-5689) Arbetsplats
Nordic Bemanning och Rekrytering AB Jobbnummer
9602676