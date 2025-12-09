Industripersonal till kunder i Västerås!
MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Västerås
2025-12-09
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
Är du vår framtida medarbetare?
Har du industrivana? Eller har du kanske någon industriteknisk utbildning? Då ska du läsa vidare.
MiJob Bemanning & Rekrytering söker nu medarbetare som vill bli en del av oss.Vi söker lagspelare som förstår innebörden i att vara en del av att team men samtidigt förstår hur viktigt det är att sköta sin roll för teamets bästa. Låter det som dig? Fortsätt läs vidare!
KundernaVåra kunder jobbar allt ifrån dagtid, 2-skift, 3-skift till 5-skift. Och deras behov kan uppstå när som, därför intervjuar vi löpande för att alltid ha kompetent personal redo att börja jobba.
Så har du möjlighet att jobba skift, har körkort samt har någon form av industribakgrund? Ja, då ska du söka denna tjänst så kommer vi att höra av oss inom kort.
Har du även truck och travers kort så är det meriterande.
Intervjuer sker löpande så vänta inte för länge med din ansökan.
Vi ses snart! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MiJob Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556740-9403) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teodora Yevno teodora@mijob.se Jobbnummer
9636335