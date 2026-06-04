Industrimontörer
Qualified Nordic AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2026-06-04
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Qualified är verksamma inom Personaluthyrning, Rekrytering, Inhouse Services och Entreprenad. Våra tjänster omfattar uthyrning och rekrytering av tjänstemän och yrkesarbetare.
Qualified är medlemmar i branschorganisationen Almega Bemanningsföretagen och Svenskt Näringsliv samt har kollektivavtal med Unionen/Akademikerförbundet och LO.
Har du arbetslivserfarenhet från industrin eller verkstad?
Är du van vid monteringsarbete eller brinner för att få in en fot i industrin.Publiceringsdatum2026-06-04Dina personliga egenskaper
Som person är du pålitlig och gillar att arbeta i ett högt tempo.
Du är noggrann och engagerad i dina uppgifter
samtidigt som du trivs i en social miljö.
Du kommer att arbeta som montör inom metallindustrin.
Arbetstiden är dagtid mån-fre alt. kväll mån-tors.
Arbetsuppgifterna är montering och packning samt rackning.
Tillgång till egen bil alt att du bor i Habo eller Bankeryd med omnejd underlättar.
Formell kompetens:
Meriterande är erfarenhet från industrin.
Truckkort är meriterande.
Ansökan innehållande CV och personligt brev mejlar du enklast till oss.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: info@qualified.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montörer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Qualified Nordic AB
(org.nr 556820-4803), http://www.qualified.se
Kompanigatan 1 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Qualified Nordic AB Jobbnummer
9947155