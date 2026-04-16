Industrimekaniker
Vi är ett växande företag inom rekrytering och bemanning. Vi erbjuder skräddarsydda rekryteringslösningar till alla delar av näringslivet. Vi hjälper dig att hitta rätt jobb oavsett vilken bransch du befinner dig i.
Industrimekaniker / mekanisk montör
Som industrimekaniker är du en viktig del av en miljö där kvalitet och precision står i centrum. Publiceringsdatum2026-04-16Kvalifikationer
Meriterande med yrkesbevis som industrimekaniker eller motsvarande
Bred erfarenhet inom mekanisk montering
Erfarenhet av testning av produkter
Erfarenhet av bockning av rör/tubing
Behärskar norska och engelska, både muntligt och skriftligt
Vi söker yrkespersoner med stark kompetens inom svetsning och arbete med stålkonstruktioner. Kvalifikationer
Certifierad inom en eller flera av svetsmetoderna 141/135/136 FM5
Erfarenhet av montering och svetsning av rörsystem
Meriterande med yrkesbevis som plåtarbetare eller industrirörmokare
God förmåga att läsa och förstå arbetsritningar
Erfarenhet av valsning och kantpressning av material är en fördel
Behärskar minst engelska, nivå B1, utöver eget modersmål
Som person söker vid som är/har
Strukturerad och noggrann
God förståelse för arbetsmiljö, hälsa och säkerhet samt fokus på säkerhet
Samarbetsvillig och bidrar positivt till arbetsmiljön
Nyfiken och motiverad att lära sig
Företaget erbjuder
En inkluderande och innovativ arbetsmiljö med kompetenta kollegor
Varierande arbetsdagar i dynamiska miljöer
Konkurrenskraftiga villkor
Goda möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling
Moderna lokaler centralt i Sande, Holmestrand kommun
Gratis parkering och möjlighet till laddning av elbil
Uppdragsstart är snarast och vi behandlar ansökande löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001), http://www.worknorway.se/
114 56 STOCKHOLM Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
-
Stefan Köhler stefan@wngroup.se +46735934325 Jobbnummer
9858357