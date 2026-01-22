Industrimedarbetare till storkund
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Nu söker vi industrimedarbetare för kommande uppdrag till våran kund i Ludvika. Som medarbetare hos våran kund kan din arbetsdag innehålla flera olika arbetsuppgifter. På de olika avdelningarna vi rekryterar till kan arbetsuppgifterna skilja sig åt och det kan vara bland annat montering, bearbetning, materialhantering, maskinövervakning, packning, kvalitetskontroller och provning. Truckkörning och traverskörning är vanligt förekommande.
Tjänsten som industrimedarbetare är ett konsultuppdrag med 6 månaders provanställning men med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person. Det förekommer olika arbetstidsupplägg inom verksamheten, från ren dagtid och ständig natt till 2-, 3-, 4- och 5-skift. Nedan visas ett exempel på 5-skiftet, övriga skiftfomer är upplagda på liknande sätt, där varje skiftperiod sträcker sig över en vecka.
Exempel 5-skift:
• Vecka 1 (FM): mån-fre 06:00-14:00, lör-sön 06:00-18:00
• Vecka 2: Ledig
• Vecka 3 (EM): mån-fre 14:00-22:00
• Vecka 4 (Natt): mån-fre 22:00-06:00, lör-sön 18:00-06:00
• Vecka 5: Ledig
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, lärvillig och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du är noggrann, praktiskt lagd och har ett starkt kvalitetsfokus. Dessutom behärskar du svenska väl i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Truckkort.
• Traverskort.
• Arbetslivserfarenhet inom industrin, bygg, fordonsteknik eller liknande praktiska yrken.
• Utbildning inom industri, el, teknik, svets eller hantverk.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV, där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi ser också gärna att du bifogar ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, din motivation och varför du är intresserad av just denna tjänst.
Urval och intervjuer sker löpande, men notera att vi får in väldigt många ansökningar vilket gör att svarstiden kan vara längre än vanligt. Vi uppskattar din förståelse!
Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Ansökningar via mail hanteras ej
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linnea Johansson via Linnea.Johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Linnea Johansson Linnea.Johansson@adecco.se Jobbnummer
9698092