Industrimålare
Personal Roslagen AB / Lackerarjobb / Norrtälje
2026-03-24
Fyrfaldig vinnare av det prestigefyllda europeiska priset för stålkonstruktioner (the European Award for Steel Structures).
Heidelberg Materials är den största svenska producenten av prefabricerade stommar med egen tillverkning av både stålstommar och betongelement. Att ha både stålverkstad och betongelementfabrik bidrar till kostnadseffektiva helhetslösningar, stor flexibilitet, snabba leveranser och smidig produktionssamordning. När det gäller stålstommar har vi en hög flexibilitet och producerar allt ifrån större fackverk till mindre stålkonstruktioner. Vi har stor erfarenhet av stål- och betongstommar till kontor, hotell, parkeringshus, sport- och nöjesarenor, shoppingcenter, offentliga byggnader och större flerfamiljshus.
I denna process samarbetar Heidelberg Materials med Personal Roslagen AB.
Vi söker nu en duktig och noggrann industrimålare med intresse och känsla för att utveckla och bevara yrkesstolthet, nyfikenhet och driv. Att jobba för laget med teamkänsla. Du är i ett trevligt arbetsklimat med kunniga kollegor i en spännande och varierad arbetsmiljö. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid, förlagd i Norrtälje måndag - torsdag 06:30 - 16:00, fredag 06:30 - 13:15.
Som 1:e målare kommer du att ansvara för hela måleriet och med det också få möjlighet att utveckla och driva tankar och idéer kring hur du skulle vilja ha det.
Vi söker dig som:
Har ett intresse och känsla för måleri i industrimiljö
Har en bakgrund som innehåller grundläggande kunskaper inom måleri med tydlig blick för finish och kvalitet
Visar ett intresse kring att hålla dig uppdaterad om vad som är nytt på marknaden, inte minst för att bibehålla god produktkännedom
Visar prov på hög social förmåga att se vad som behöver göras när du har en stund över och kan ta dig an andra arbetsuppgifter i teamet
Gillar att arbeta både ensam och i team
Vid arbete hos Heidelberg Materials ingår det att du genomgår en lagstadgad hälsokontroll.
Du är hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst! Intervjuer sker fortlöpande varför vi gärna ser att just DU söker till oss idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personal Roslagen AB
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Personal Roslagen Kontakt
Carina Reutinger carina.reutinger@personalroslagen.com 0176224690 Jobbnummer
9816119