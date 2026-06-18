Industrielektriker till Norr-don
Wikan Personal AB / Elektrikerjobb / Hedemora Visa alla elektrikerjobb i Hedemora
2026-06-18
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Vill du arbeta i en varierad roll där du kombinerar teknik, problemlösning och arbete i utmanande miljöer? Norr-Don söker nu en industrielektriker som vill vara en viktig del i arbetet med drift, underhåll och utveckling av utrustning inom gruv- och tunnelindustri. Här får du arbeta både ovan och under jord tillsammans med ett engagerat team i en dynamisk vardag.Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Norr-Don AB grundades 1986 och har idag egen tillverkning och utveckling av ett stort antal produkter inom automation och strömförsörjning. Exempelvis, apparatskåp, uttagscentraler, pump- och fläktautomation. Vi erbjuder även utveckling av nya automations och styrsystem till olika maskiner och robotar för gruv- och tunneldrift. Norr-Don tillhandahåller även installation, service och underhåll av både våra egna och andras produkter.
Våra kunder är huvudsakligen inom gruv- och tunnelindustri, men även projekt inom ett stort antal industrier där lösningarna behöver vara smarta och tåla mycket tuffa miljöer.Arbetsuppgifter
Som industrielektriker hos Norr-Don blir du en del av ett arbetslag tillsammans med mekaniker och bergarbetare. Rollen innebär ett varierat arbete där du arbetar både självständigt och i team.
Arbetet omfattar bland annat:
• drift, underhåll och felsökning av gruvmaskiner
• deltagande i projekt där både elektriska och mekaniska arbetsmoment förekommer
• samarbete med kollegor inom olika yrkesområden
Arbetet sker både ovan och under jord och följer ett 7/7-schema, vilket innebär att du jobbar 7 dagar och sedan är ledig 7 dagar.
Tjänsten innebär varierande arbetsdagar där du behöver kunna ta ansvar, lösa problem och bidra till att arbetet drivs framåt på ett strukturerat sätt.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är självgående, lösningsorienterad och trivs i en roll med stort eget ansvar. Du har lätt för att samarbeta och uppskattar en vardag där arbetsuppgifterna varierar.Kvalifikationer
• minst 3 års erfarenhet som elektriker
• erfarenhet av felsökning och ritningsläsning
• gymnasial utbildning inom relevant område
• svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet som industrielektriker
• erfarenhet från industriell verksamhet
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Information och kontakt
• Plats: Garpenberg
• Omfattning: Heltid.
• Anställningsform: Tillsvidare
I denna rekrytering samarbetar Norr-Don AB med Wikan Personal. Du blir anställd direkt av Norr-Don AB.
Har du frågor eller funderingar runt tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Tomas Vidmark på Tomas@wikan.se
eller på telefon 0910-770982.
Välkommen in med din ansökan.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norr-don AB Kontakt
Tomas Vidmark tomas@wikan.se 0910-77 09 82 Jobbnummer
9969736