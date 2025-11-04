Industrielektriker till Fiskarhedens Trävaru AB
Fiskarhedens Trävaru AB / Elektrikerjobb / Malung-Sälen Visa alla elektrikerjobb i Malung-Sälen
2025-11-04
Fiskarhedens Trävaru AB är ett av Sveriges största och modernaste privatägda sågverk. Sågverket ligger ett stenkast från Vasloppsstarten i Transtrand i Dalarna. Med ca 160 anställda är Fiskarheden det största industriföretaget i Malung- Sälens kommun. Varje år producerar vi mer än 380 000 kubikmeter furu- och granvirke. Mer än 80% av produktionen har köpare utanför Sveriges gränser. Hållbarhet genom hela produktionskedjan är mycket viktigt för oss. Vår verksamhet är både spårbarhets- och skogsbrukscertifierad. Grundpelarna i företagskulturen är inkluderande, gemensamt och hållbart.
Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga i verksamheten. Fiskarhedens Trävaru AB står för nytänkande med ansvar för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Industrielektriker till vår underhållsavdelning som vill vara med och driva vår verksamhet framåt.
Om tjänsten.
Som industrielektriker på vår underhållsavdelning kommer du att arbeta för att säkerställa en effektiv och säker drift av vår sågverksindustri. Du kommer att ingå som en av två elektriker i ett av våra skiftlag.
I rollen som industrielektriker ingår det att felsöka, reparera och underhålla sågverkets elanläggningar och styrsystem kopplade till våra maskiner och annan utrustning. Du medverkar vid installation av nya anläggningsdelar och dokumenterar arbetet enligt gällande rutiner och samarbetar med produktion och tekniska funktioner för att säkerställa en effektiv och säker drift. En viktig del i rollen är att vara delaktig i förbättringsarbete.
Det är ett varierat arbete som ställer stora krav på dig som individ att vara ansvarstagande och att kunna arbeta självständigt men även att kunna arbeta tillsammans med dina skiftkollegor. Att du har ett tillvägagångsätt som präglas av att arbeta säkert ser vi som en självklarhet. I ditt arbete kommer du att samverka med många andra medarbetare på industrin, därmed är det av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och kan se värdet i andras kompetenser och arbetsroller.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning mot el och automation eller annan motsvarande utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt gärna några års praktisk erfarenhet som elektriker. Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
B-körkort är ett krav. (manuell vxl)
Meriterande är tidigare erfarenhet av elarbeten inom industri och kunskap om processtyrning och industriell automation.
ÖVRIGT
Vi erbjuder.
En spännande roll i en stabil och framtidsfokuserad organisation med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Ett tryggt och stabilt företag med fokus på säkerhet och kvalitet där vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål med våra värderingar, Gemensamt, Inkluderande och Hållbart.
Lön: På Fiskarheden tillämpbar vi kollektivavtal och för den här tjänsten är det Sågverksavtalet mellan GS-facket och Industriarbetsgivarna som gäller.
Anställningsform.
Heltid, skiftgång, K2.
Vecka 1 måndag-fredag 05:30-16:00, lördag-söndag 06:00-18:30.
Vecka 2 ledig.
Vecka 3 måndag-torsdag 16:00-02:00.
Välkommen att söka tjänsten som Industrielektriker hos oss på Fiskarhedens Trävaru AB.
Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskarhedens Trävaru AB
(org.nr 556089-8719) Kontakt
Driftledare EL
David Karelius 070-355 90 29 Jobbnummer
9588651