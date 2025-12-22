Industrielektriker till Fiskarhedens Trävaru AB
2025-12-22
Fiskarhedens Trävaru AB är ett av Sveriges största och modernaste privatägda sågverk. Vi finns endast ett stenkast från Vasaloppsstarten i Transtrand, mitt i hjärtat av Dalarna. Med omkring 160 engagerade medarbetare är vi det största industriföretaget i Malung-Sälens kommun.
Varje år producerar vi över 380 000 kubikmeter furu- och granvirke, där mer än 80 % exporteras till kunder runt om i världen. Hållbarhet genomsyrar hela vår verksamhet - från skog till färdig produkt. Vi är både spårbarhets- och skogsbrukscertifierade, och arbetar långsiktigt för att säkerställa en ansvarsfull och klimatsmart produktion.
Vår företagskultur bygger på inkludering, samarbete och hållbarhet. Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och får möjlighet att påverka. Vi tror på nytänkande och tar aktivt ansvar för att bidra till en hållbar framtid - för våra medarbetare, våra produkter och vår omvärld.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Industrielektriker till vår underhållsavdelning som vill vara med och driva vår verksamhet framåt!
Som industrielektriker på vår underhållsavdelning kommer du att arbeta för att säkerställa en effektiv och säker drift av vår sågverksindustri. Du kommer att ingå som en av två elektriker i ett av våra skiftlag.
I rollen som industrielektriker ingår det att felsöka, reparera och underhålla sågverkets elanläggningar och styrsystem kopplade till våra maskiner och annan utrustning. Du medverkar vid installation av nya anläggningsdelar och dokumenterar arbetet enligt gällande rutiner och samarbetar med produktion och tekniska funktioner för att säkerställa en effektiv och säker drift. En viktig del i rollen är att vara delaktig i förbättringsarbete.
Det är ett varierat arbete som ställer stora krav på dig som individ att vara ansvarstagande och att kunna arbeta självständigt men även att kunna arbeta tillsammans med dina skiftkollegor. Att du har ett tillvägagångsätt som präglas av att arbeta säkert ser vi som en självklarhet. I ditt arbete kommer du att samverka med många andra medarbetare på industrin, därmed är det av stor vikt att du har en god samarbetsförmåga och kan se värdet i andras kompetenser och arbetsroller.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har gymnasieutbildning inom el och automation, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har gärna några års praktisk erfarenhet som elektriker.
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
* Innehar B-körkort (manuell växellåda).
* Det är meriterande om du har erfarenhet av elarbeten inom industrin samt kunskap inom processtyrning och industriell automation.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig:
* En spännande roll i en stabil och framtidsfokuserad organisation, med goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
* En trygg arbetsplats med fokus på säkerhet och kvalitet där vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål utifrån våra värderingar: Gemensamt, Inkluderande och Hållbart.
* Kollektivavtal - för denna tjänst gäller Sågverksavtalet mellan GS-facket och Industriarbetsgivarna.
* Heltidsarbete med skiftgång (K2) enligt följande schema:
* Vecka 1: Måndag-fredag 05:30-16:00, lördag-söndag 06:00-18:30
* Vecka 2: Ledig
* Vecka 3: Måndag-torsdag 16:00-02:00
Vi tillämpar 6 månaders provanställning innan anställningen övergår i tillsvidareanställning.
Rekryteringsprocessen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen att söka tjänsten som Industrielektriker hos oss på Fiskarhedens Trävaru AB! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskarhedens Trävaru AB
(org.nr 556089-8719) Kontakt
Driftledare EL
David Karelius 070-355 90 29 Jobbnummer
9658476