Industrielektriker
Montico HR Partner AB / Elektrikerjobb / Norrköping Visa alla elektrikerjobb i Norrköping
2026-07-06
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, Söderköping
, Finspång
, Linköping
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eller i hela Sverige
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Fitesa Sweden är en processindustri som tillverkar nonwowen (fiberväv), vilket är ett textilliknande material baserat på ytterst tunna polymerfibrer. Fitesas produkter används främst inom hygien- och health care sektorn t ex blöjor och munskydd. Fitesa Sweden ingår i en global familjeägd koncern med huvudkontor i Porto Alegre, Brasilien. Mer information om koncernen finns på www.fitesa.com.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Rollen som industrielektriker erbjuder en varierad och händelserik vardag där arbetsuppgifterna spänner över ett brett fält, från högt till lågt i anläggningen. Du kommer att arbeta med felsökning samt både avhjälpande och förebyggande åtgärder för att säkerställa en effektiv och trygg produktion. Arbetstiden är i grunden förlagd till dagtid, måndag till fredag men i tjänsten ingår även beredskapstjänstgöring . Vi söker dig som trivs i en miljö som kräver snabba insatser och som vill utvecklas tekniskt i en spännande industri.Dina arbetsuppgifter
Dina vanliga arbetsuppgifter och ansvarsområden inkluderar bland annat:
• Akut felsökning vid driftstörningar.
• Avhjälpande och förebyggande underhåll som omfattar elkraftsdistribution, pneumatik, tryckluft, PLC, robotar, drivsystem och mätsystem.
• Förbättringsarbete och problemlösning i nära samarbete med mekaniker, operatörer och produktionsingenjörer.
• Arbete i underhållssystem.
• Löpande uppdatering av ritningsunderlag och övrig dokumentation i samband med att förändringar genomförs i anläggningen.
Vi söker dig som
• har en gymnasial utbildning inom el/automation, alternativt likartade erfarenheter från andra relevanta verksamheter.
• har en vilja att utvecklas tekniskt inom el och automation.
• innehar B-körkort och tillgång till egen bil, eftersom beredskapstjänstgöring ingår i rollen.
• har goda kunskaper i både svenska och engelska, i både tal och skrift.
Har du dessutom kunskaper inom felsökning av PLC-system så är det meriterande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner AB
(org.nr 556580-6741), https://www.montico.se
Box 416 Västra vägen 14 (visa karta
)
573 25 TRANÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fitesa Sweden AB Kontakt
Robert Landén robert.landen@montico.se +46 140 59 90 20 Jobbnummer
9994679