Industrielektriker
2026-04-10
IKEA Industry Hultsfred AB
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
På IKEA Industry Hultsfred pågår en av de största investeringarna i företagets historia. En helt ny generation av den världsberömda garderobsserien PAX lanseras inom kort vilket innebär en omfattande förändringsresa, för alla delar av verksamheten och på flera plan.
Har du en passion för att jobba med människor och organisation? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor för att hitta bättre lösningar framåt?
Om svaret är ja, fortsätt läsa, för det kan vara så att vi har en perfekt roll för just dig!Publiceringsdatum2026-04-10Beskrivning av jobbet
Vi söker nu skiftgående industrielektriker till vår högteknologiska fabrik där vi producerar garderober. Som skiftgående elektriker är din främsta uppgift att säkerställa driften i vår helautomatiserade produktion för att kunna leverera en hög tillgänglighet till kund. Du kommer att arbeta verksamhetsnära med akut avhjälpande men även en hel del förebyggande underhåll förekommer.
I din vardag kommer du att ingå i ett team med flera operatörer och en mekaniker, där du som elektriker är unik i din kompetens. Du kommer även att vara en del av teamet på el/automation som brinner för att hjälpa varandra att hitta lösningar på problem i en av världens mest moderna möbelfabriker.
Din arbetstid kommer vara förlagd till 5-skift vilket innebär du och ditt skift till stor del av arbetstiden arbetar med att driva processen självständigt då vi även producerar på kvällar, nätter och helger. Som skiftgående elektriker samlar du på dig en bred kompetens inom el och automation vilket är starkt meriterande för framtida tjänster.
Så vem är du?
Du är lösningsorienterad, positiv och ansvarsfull. Att ta ansvar kommer naturligt för dig och du drivs av att arbeta med problemlösning, både självständigt och tillsammans. Du är nyfiken och visar intresse för att utvecklas och lära dig mer, och du är öppen för att ta emot samt dela med dig av kunskap. Du prioriterar säkerheten på arbetsplatsen vilket gör att du organiserar ditt arbete på ett bra sätt för att hålla ordning och reda på vår arbetsplats. Profil
• Du har en treårig gymnasieutbildning på El och Energiprogrammet eller annan likvärdig utbildning
• Du har ett intresse för automation och robothantering.
• Det är meriterande om du har erfarenheter av el inom industri eller annan liknande bransch
• Du ska ha god teknisk förståelse och datavana då mycket hantering av datorer förekommer.
• Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.
Vill du veta mer?
El och automationschef: Maher Hussein 0495 - 75 60 30
Facklig kontakt: Erik Bouvin 0495 - 75 62 00
Vi använder oss av alkohol och drogtester vid rekrytering.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikea Industry Hultsfred AB
577 26 HULTSFRED
