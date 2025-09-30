Industrielektriker
Emploid AB / Elektrikerjobb / Helsingborg Visa alla elektrikerjobb i Helsingborg
2025-09-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Emploid AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och tekniskt kunnig industrielektriker till vår kund Bilfinger i Helsingborg. Det här är en roll för dig som vill arbeta i en producerande industrimiljö där du både får möjlighet att påverka och bidra till att bygga upp en ny teknisk funktion inom företaget.
Om bolaget
Bilfinger Sweden AB är en del av den internationella Bilfinger-koncernen, med över 31 000 anställda globalt. I Norden har bolaget en stark närvaro inom industriservice och ingenjörstjänster, och samarbetar med spännande kunder inom bland annat energi, kemi och processindustri. Med ett tydligt fokus på kvalitet, säkerhet och innovation levererar Bilfinger lösningar genom hela värdekedjan - från projektering till underhåll. Läs mer på bilfinger.com.
Om rollen
I rollen som industrielektriker kommer du spela en nyckelroll i att bygga upp kompetensen inom el, instrument- och automationsteknik på plats. Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar elinstallationer, instrumentkalibrering och underhåll av olika styrsystem. Du kommer också att vara involverad i felsökning och reparation av instrumentell utrustning samt delta i planering och genomförande av elektriska underhållsprojekt. Säkerhet och kvalitet värderas högt, så det är viktigt att du följer gällande standarder noggrant och dokumenterar ditt arbete.
Du kommer främst arbeta med utrustning och installationer på Kemiras anläggning, men med möjlighet att även delta i uppdrag mot andra industrier i regionen.
Arbetsuppgifter i korthet:
• Felsökning och underhållsarbete på maskinernas el- och automationsteknik
• Akut avhjälpande underhåll
• Optimering av produktionsutrustning
• Kontakt med leverantörer och samarbetspartners
• Teknisk support gentemot maskinoperatörer
Uppdraget inleds som ett sex månader långt konsultuppdrag via Emploid, med mycket goda möjligheter till förlängning och direkt anställning av Bilfinger.
Om dig
Vi söker dig som brinner för teknik och problemlösning, och som ser värdet i att vara en del av ett team där kunskapsdelning och kollegialt stöd är en självklarhet. Du är självgående, nyfiken och har förmågan att ta ansvar för ditt arbete, samtidigt som du trivs i en miljö där man hjälps åt och lär av varandra. Eftersom du kommer vara med och forma en ny funktion, är det viktigt att du är lösningsorienterad och trygg i din yrkesroll.
Viktigast är din inställning och din vilja att utvecklas, både själv och tillsammans med teamet.
Vi ser gärna att du har:
• Dokumenterad erfarenhet inom industriell el och/eller automation i processindustri
• Teknisk utbildning inom automation eller el samt ett stort tekniskt intresse
• Erfarenhet av att arbeta med mätning, styrsystem och kalibrering
• Förmåga att läsa tekniska manualer (ofta på engelska) och lösa problem självständigt
• Körkort (B) och mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Arbetstider: 07:00-15:45 (30 min lunch, 15 min frukost)
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Nyckelord: Instrumenttekniker, automationstekniker, signalteknik, kalibrering, processindustri, styrsystem, el och automation, installation, konsultuppdrag, Bilfinger, Helsingborg Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Emploid AB
(org.nr 559009-2481) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9534226