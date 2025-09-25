Industrielektriker

Solenis Sweden AB / Elektrikerjobb / Helsingborg
2025-09-25


Befattning: Industrielektriker
Avdelning: Tekniska avdelningen
Rapporterar till: Tekniska chefen
Huvud sakliga arbetsuppgifter:
Att utföra underhålls- och installationsarbete inom lågspänningsområdet och instrumentering
Att kontrollera och kalibrera utrustning enligt schema i DeltaV AMS

Ansvar och befogenheter:
Att kontrollera/kalibrera instrument enligt kvalitet och miljö-systemet
Att vid behov kontrollera/kalibrera övriga instrument
Att hante ra inkomna felanmälan i SAP, utföra felsökning och reparationsarbetet på instrument samt återrapportera
Att vid behov hjälpa till med övrigt arbete på avdelningen
Att hålla god ordning på verkstad, elrum och övriga tillfälliga arbetsplatser
Att upprätthålla elanläggningen i gott skick enligt gällande regler och bestämmelser
Dokumentera kontroll före idrifttagning i El-vis
Delaktig i årlig service högspännning

QEHSS-ansvar:
Följa företagets QEHSS-procedurer (Handbok, Rutiner, Instruktioner mm).
Rapportera & hantera Incidenter, Tillbud och Faroidentifieringar enligt fastställda tidsramar.
Medverka vid riskanalyser, RCA-utredningar, JSA/JSO, skyddsronder, QEHSS-möten och koncerndrivna program vid kallelse.

Kompetenskrav:

Publiceringsdatum
2025-09-25

Utbildningsbakgrund
3 års gymnasium
Akutorisation AL i rollen som Elinstallatör för regelefterlevnad
Erfarenhet
Av arbete med elinstallation och instrument inom processindustrin
Personliga kvalifikationer:
Flexibilitet
Självständighet
Samarbetsförmåga
Noggrannhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ygunal@solenis.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solenis Sweden AB (org.nr 556071-7877)
Högastensgatan 18 (visa karta)
251 06  HELSINGBORG

Kontakt
Yasemin Gunal
ygunal@solenis.com

Jobbnummer
9527122

