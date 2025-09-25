Industrielektriker
Befattning: Industrielektriker
Avdelning: Tekniska avdelningen
Rapporterar till: Tekniska chefen
Huvud sakliga arbetsuppgifter:
Att utföra underhålls- och installationsarbete inom lågspänningsområdet och instrumentering
Att kontrollera och kalibrera utrustning enligt schema i DeltaV AMS
Ansvar och befogenheter:
Att kontrollera/kalibrera instrument enligt kvalitet och miljö-systemet
Att vid behov kontrollera/kalibrera övriga instrument
Att hante ra inkomna felanmälan i SAP, utföra felsökning och reparationsarbetet på instrument samt återrapportera
Att vid behov hjälpa till med övrigt arbete på avdelningen
Att hålla god ordning på verkstad, elrum och övriga tillfälliga arbetsplatser
Att upprätthålla elanläggningen i gott skick enligt gällande regler och bestämmelser
Dokumentera kontroll före idrifttagning i El-vis
Delaktig i årlig service högspännning
QEHSS-ansvar:
Följa företagets QEHSS-procedurer (Handbok, Rutiner, Instruktioner mm).
Rapportera & hantera Incidenter, Tillbud och Faroidentifieringar enligt fastställda tidsramar.
Medverka vid riskanalyser, RCA-utredningar, JSA/JSO, skyddsronder, QEHSS-möten och koncerndrivna program vid kallelse.
Kompetenskrav:

Utbildningsbakgrund
3 års gymnasium
Akutorisation AL i rollen som Elinstallatör för regelefterlevnad
Erfarenhet
Av arbete med elinstallation och instrument inom processindustrin
Personliga kvalifikationer:
Flexibilitet
Självständighet
Samarbetsförmåga
