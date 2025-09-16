Industrielektriker
2025-09-16
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
, Gnosjö
, Hylte
, Vetlanda
, Landskrona
Är du intresserad av att arbeta med en maskinpark som innehar en hög grad av automation i moderna lokaler på ett anrikt bolag? Brinner du för att omsätta din kunskap och kreativitet i projekt där du självständigt leder processen? Då är det dig vi söker!
Trioworld står inför många intressanta utvecklingsspår där du i din roll som automationselektriker kommer att vara en viktig del i arbetet för att slutföra dessa. El-avdelningen består i dagsläget av cirka 10 medarbetare. Tillsammans servar och stödjer gruppen produktionen samt tillser att underhåll och projekt sköts enligt plan. Ditt arbete sker även i nära samarbete med underhållstekniker, produktionstekniker och övrig produktion. I rollen ingår bland annat att: o Uppdatera, utveckla och förbättra det förebyggande underhållet o Elektriskt underhåll av produktionsutrustning och dess ingående komponenter o Nå högsta möjliga tillgänglighet i vår maskinpark tillsammans med våra operatörer och processtekniker o Driftssupport och driftsoptimering o Felsökning och reparation. o Ritningsläsning o Delta i förbättringsarbete o Dokumentation Du har gymnasial utbildning inom el med inriktning mot industri eller automation.
Vi vill att du har erfarenhet och kunskap av liknande arbetsuppgifter gärna från processindustrin. Det är önskvärt om du har erfarenhet av arbete med styrsystem och drifter och/eller nätverk och datakommunikation.
Ditt intresse för teknik är stort och du innehar en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i team. Som person tror vi att du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Du har lätt för att samarbeta och tar till dig av andras kunskaper lika mycket som du gärna delar med dig av dina egna. Du gillar att ställas inför problem och hitta lösningar. Då lösningen inte alltid är enkel krävs att du är tålmodig och kreativ i ditt sätt att vara.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Låter detta som ett roligt och utmanande arbete för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan omgående! Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trioworld Smålandsstenar AB
El-chef
El-chef
Denny Rosengren denny.rosengren@trioworld.com
9510207