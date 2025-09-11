Industrielektriker
Vill du bli en del av vårt team?
Valmet i Göteborg arbetar med service och reservdelar till miljövänliga kraft- och värmepannor för tekniskt krävande bränslen samt av sodapannor till pappers- och massaindustrin över hela världen.
Till vår produktionsenhet i Göteborg söker vi nu en Industrielektriker!
Är du en självgående industrielektriker med ett starkt säkerhetstänk och ett öga för detaljer? I denna nyckelroll ansvarar du för drift, underhåll och utveckling av våra elanläggningar - och blir en viktig del av vår tekniska organisation.
Vad kommer du att göra?
Du ansvarar för att samordna underhållsinsatser med externa leverantörer och arbetar med reparationer, service och förebyggande underhåll. I rollen har du elanläggningsansvar för arbetsstället och delegerat elansvar. Arbetet omfattar även nyinstallationer och ombyggnationer, samt att i vissa fall hålla internutbildningar inom ditt specialistområde.
Som industrielektriker hos oss är du verksam i huvudsak inom produktionen, där du utför löpande service- och underhållsjobb. Du medverkar i framtagandet av offerter för olika underhålls- och ombyggnadsprojekt och har en direkt påverkan på både underhållsbudgeten och produktionens tillgänglighet. Du är också en aktiv del i vårt arbete med hälsa, säkerhet och miljö (HSE).
Vem är du?
Vi söker dig som har minst gymnasieutbildning inom el och AL-auktorisation. För att lyckas i rollen tror vi att du har minst fem års arbetslivserfarenhet i liknande tjänster. Du har erfarenhet av reparation, service och underhållsarbete, och är van att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har god förmåga att felsöka el- och automationsutrustning och förstår produktionsflöden. Vi värdesätter att du är strukturerad, flexibel och har ett gott ordningssinne.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med internationell prägel och ett positivt arbetsklimat, där du får ta dig an stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Hos Valmet får du en självständig och ansvarsfull roll där du har möjlighet att påverka och utveckla våra processer. Du blir en del av ett engagerat team och ett företag som satsar på hållbarhet, säkerhet och kontinuerlig kompetensutveckling
Nyfiken och vill veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Oskar Santesson, Production Manager oskar.santesson@valmet.com
För mer information om rekryteringsprocessen, kontakta Maria Alros, Human Resources, maria.alros@valmet.com
Välkommen med din ansökan senast 28 september 2025. Vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
When everything works together
Valmet is where the best talent from a wide variety of backgrounds comes together. With 19,000 professionals around the world, we are the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. Our commitment to moving our customers' performance forward requires creativity, technological innovations, service know-how - and above all, teamwork.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valmet AB
