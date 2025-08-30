Industrielektriker

Railforce Sweden AB / Elektrikerjobb / Västerås
2025-08-30


Visa alla elektrikerjobb i Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Enköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Railforce Sweden AB i Västerås, Stockholm, Gävle, Boxholm, Falköping eller i hela Sverige

Industrielektriker - Västerås
Plats: Västerås
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse

Publiceringsdatum
2025-08-30

Om tjänsten
I rollen som industrielektriker blir du en viktig del i den tekniska drift hos en världsledande kund inom tågindustrin. Du får omgående ansvar för att säkerställa installation, underhåll och felsökning av kritiska elektriska system i industrimiljö. Arbetet sker i nära kontakt med produktion, där du bidrar till hög tillgänglighet, säkerhet och effektivitet - varje dag.

Dina arbetsuppgifter
Utföra installationer och förebyggande underhåll av industriella elinstallationer
Identifiera och åtgärda elfel snabbt för att minimera driftsstörningar
Tolka elscheman och tekniska dokument för felfri montering och reparation
Dokumentera utförda arbeten i system enligt rutiner och säkerställa spårbarhet

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Elutbildning på gymnasie- eller yrkeshögskolenivå
Erfarenhet som industrielektriker eller motsvarande inom teknisk drift
Goda kunskaper i felsökning och styrsystem
Förmåga att läsa och tolka ritningar och elscheman
B-körkort
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift

Meriterande:
Erfarenhet inom tillverknings- eller tågteknikindustrin
Kunskap om PLC-system, frekvensomriktare och automation
Certifikat som Heta arbeten, kontaktpressning, elsäkerhet, lift- eller fallskyddsutbildning

Om företaget
Du blir anställd hos Railforce Sweden AB, där vi kombinerar teknisk spetskompetens med långsiktighet. Vi erbjuder kollektivavtal, försäkringar, samt goda möjligheter till kompetensutveckling inom tågindustrin och industrielektronik.

Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och intervjuar så snart vi hittar rätt kandidat. Skicka in din ansökan via www.railforce.se eller via mail till: oliver@railforce.se

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: oliver@railforce.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Railforce Sweden AB (org.nr 559419-2931), http://www.railforce.se
721 30  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9483902

Prenumerera på jobb från Railforce Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Railforce Sweden AB: