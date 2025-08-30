Industrielektriker
2025-08-30
Industrielektriker - Västerås
Plats: Västerås
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-08-30Om tjänsten
I rollen som industrielektriker blir du en viktig del i den tekniska drift hos en världsledande kund inom tågindustrin. Du får omgående ansvar för att säkerställa installation, underhåll och felsökning av kritiska elektriska system i industrimiljö. Arbetet sker i nära kontakt med produktion, där du bidrar till hög tillgänglighet, säkerhet och effektivitet - varje dag.Dina arbetsuppgifter
Utföra installationer och förebyggande underhåll av industriella elinstallationer
Identifiera och åtgärda elfel snabbt för att minimera driftsstörningar
Tolka elscheman och tekniska dokument för felfri montering och reparation
Dokumentera utförda arbeten i system enligt rutiner och säkerställa spårbarhetKvalifikationerKvalifikationer
Elutbildning på gymnasie- eller yrkeshögskolenivå
Erfarenhet som industrielektriker eller motsvarande inom teknisk drift
Goda kunskaper i felsökning och styrsystem
Förmåga att läsa och tolka ritningar och elscheman
B-körkort
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet inom tillverknings- eller tågteknikindustrin
Kunskap om PLC-system, frekvensomriktare och automation
Certifikat som Heta arbeten, kontaktpressning, elsäkerhet, lift- eller fallskyddsutbildningOm företaget
Du blir anställd hos Railforce Sweden AB, där vi kombinerar teknisk spetskompetens med långsiktighet. Vi erbjuder kollektivavtal, försäkringar, samt goda möjligheter till kompetensutveckling inom tågindustrin och industrielektronik.Så ansöker du
Vi hanterar ansökningar löpande och intervjuar så snart vi hittar rätt kandidat. Skicka in din ansökan via www.railforce.se
eller via mail till: oliver@railforce.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: oliver@railforce.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Railforce Sweden AB
(org.nr 559419-2931), http://www.railforce.se
721 30 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9483902