Industribagare
2026-02-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Bagare
Vill du vara med i ett härligt gäng och hjälpa till att ta oss vidare i vår explosiva tillväxtresa? Här har du ett jobb med nyckelansvaret för våra smarriga produkter!
Hos Delibake får du jobba i en av Europas mest effektiva produktioner av småkakor. Vi är ett flexibelt och kundorienterat företag som arbetar nära våra kunder. Våra produkter finns på ett antal marknader både under eget varumärke men framförallt under våra kunders varumärken.
Detta är en unik möjlighet att följa med och bidra på en kraftig expansionsresa. Vi har fått in flera stora kunder och det medför att Delibakes produkter att säljas över hela världen i en helt ny omfattning.
Hos oss har du ett jobb i ett härligt gäng med mycket puls. Du rapporterar direkt till skiftledaren.
Delibake, ett expansivt företag med många välkända kunder, söker nu bagare med känsla för smak och form. I grunden ligger kunskapen om hur råvaror och vår utrustning används, då arbetet på Delibake sker med hjälp av maskiner. Till din hjälp finns kompetenta kollegor som vill mycket och har lätt till skratt.
I rollen är det bra att vara kreativ och stresstålig, det är också viktigt att kunna organisera sitt arbete och hålla rent och snyggt omkring dig. Tunga lyft förekommer så god fysik är bra att ha. Som bagare ansvarar du för att produkterna håller de specifika krav som våra standarder kräver.
Vi ser bageri utbildning som meriterande, men det är inget krav då vi utbildar både internt och externt. Din entusiasm och vilja att bli en bra producent väger tungt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Säkerställa att produktivitet, produktkvalitet och livsmedelssäkerhet håller standard.
• Sköta maskiner samt övervaka, följa och justera processen; uppstart, inställning, omställning, avslut och rengöring.
• Följa och utveckla givna rutiner och standarder samt utföra rapportering.
• Bidra till ständiga förbättringar och delta i förbättringsprojekt.
• Dagligt städ
• Gymnasieexamen.
• Behärska svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av tillverkande industri.
• Erfarenhet av livsmedelsbranschen.
Kunskaper inom livsmedelssäkerhet.
Meriterande:
• Bageri utbildning.
• Kunskaper i LEAN/TPM
Du arbetar tvåskift, ena veckan 5.30-14.30, andra veckan 14.30-23.45. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: arbeta@delibake.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Industribagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delibake i Örebro AB
(org.nr 559045-1919)
Grusgropsvägen 2
)
702 36 ÖREBRO Jobbnummer
9742890