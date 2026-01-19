Industriarbetare med traverskort? Se hit!
2026-01-19
Uppdraget:
Libera är nu på jakt efter industriarbetare i Eskilstuna. Här kommer du få arbeta med varierande arbetsuppgifter som exempelvis traverskörning, övervakning av maskiner eller att köra truck. Vi ser gärna att du som söker har en bakgrund inom industrin och har tidigare vana som operatör.
Vem du är:
Vi söker dig som har tidigare bakgrund inom industrin, som inte är rädd för att ta i när det behövs. Som person är du flexibel, ordningsam och har ett högt säkerhetstänk. Vi önskar att du tidigare har arbetat som operatör eller inom tyngre industri.
Din erfarenhet
Innehar körkort B
Traverskort
Truckkort
Arbetslivserfarenhet inom industri, traverskörning, operatör eller liknande
Arbetstider:
4-skift eller 5-skift
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, natt och helg
Tillsättning:
Omgående
Vi utför ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning. Vi tar enbart emot ansökningar via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Varmt välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.

Libera i Sverige AB
https://jobb.libera.se
