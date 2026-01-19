Industriarbetare med traverskort? Se hit!

Libera i Sverige AB / Processoperatörsjobb / Eskilstuna
2026-01-19


Visa alla processoperatörsjobb i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Hallstahammar eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Libera i Sverige AB i Eskilstuna, Kungsör, Västerås, Strängnäs, Köping eller i hela Sverige

Uppdraget:
Libera är nu på jakt efter industriarbetare i Eskilstuna. Här kommer du få arbeta med varierande arbetsuppgifter som exempelvis traverskörning, övervakning av maskiner eller att köra truck. Vi ser gärna att du som söker har en bakgrund inom industrin och har tidigare vana som operatör.
Vem du är:
Vi söker dig som har tidigare bakgrund inom industrin, som inte är rädd för att ta i när det behövs. Som person är du flexibel, ordningsam och har ett högt säkerhetstänk. Vi önskar att du tidigare har arbetat som operatör eller inom tyngre industri.
Din erfarenhet

Innehar körkort B

Traverskort

Truckkort

Arbetslivserfarenhet inom industri, traverskörning, operatör eller liknande

Arbetstider:
4-skift eller 5-skift
Arbetstiden är förlagd dag, kväll, natt och helg

Tillsättning:
Omgående
Vi utför ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka med ditt personnummer godkänner du att vi utför detta moment vid anställning. Vi tar enbart emot ansökningar via annonslänken för korrekt hantering av CV och personuppgifter.

VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai.
Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Syftet med denna intervju är att göra urvalsprocessen snabbare och mer träffsäker - den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg som hjälper oss att skapa bättre förutsättningar för ett mer djupgående samtal längre fram i processen.
Intervjun tar normalt ca 15-20 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Tips inför intervjun? Ta gärna en titt på denna artikel:
https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7062768-1796722".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Libera i Sverige AB (org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Kungsgatan 92 (visa karta)
632 21  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Libera

Jobbnummer
9692416

Prenumerera på jobb från Libera i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Libera i Sverige AB: