Industriarbetare | Lernia | Älmhult

2026-01-23
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Älmhult
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som industriarbetare? Lernia Bemanning & Rekrytering söker nu engagerade medarbetare till vår kund i Älmhult. Här får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö där ditt arbete gör skillnad. Ta chansen att bli en del av vårt framgångsrika team!

Publiceringsdatum: 2026-01-23

Om tjänsten
Som industriarbetare kommer du att ansvara för diverse produktionsuppgifter hos vår kund, inklusive montering, kvalitetskontroll och maskinövervakning. Du kommer att säkerställa att produktionslinjerna fungerar smidigt och effektivt, samtidigt som du följer säkerhetsföreskrifter och produktionsplaner. Arbetet kräver en noggrann hantering av material och verktyg samt ett nära samarbete med kollegor för att uppnå gemensamma mål. Du måste kunna jobba olika tider så som dag, 2-skit, natt osv.
Om digFormell kompetens
Erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin.
Truckkort A1-B4
Erfarenhet av pack, plock, maskinbearbetning m.m.
Erfarenhet av avsyning, kvalitetskontroll och förbättringsarbete.
Du behöver behärska svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav för denna tjänst.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-02-05

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7104397-1805213".
Omfattning: Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Älmhults kommunhus
343 30 ÄLMHULT
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats: Lernia Bemanning & Rekrytering
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
