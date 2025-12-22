Industriarbetare
2025-12-22
Eterni har kunder i och runt Vimmerby som behöver personal under 2026. Vi ser fram emot att välkomna flera nya medarbetare för att möta de nya uppdragen på arbetsmarknaden.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Hos Eterni erbjuder vi dig möjligheter till personlig utveckling genom varierade arbetsuppgifter och en trygg arbetsmiljö där du alltid kommer att ha stöd av oss.
Med våra starka relationer strävar vi efter att ge dig den bästa arbetsupplevelsen med möjlighet till fast anställning.
Meriterande är att du arbetat/utbildat dig inom industrin givetvis, men det är inget krav. Det kan vara arbete inom metall, trä, livsmedel osv.
Som industriarbetare innebär det skiftande arbetstider och exempel på arbetsuppgifter kan vara montering, snickeri, maskinoperatör, svets, elteknik, logistik/truckkörning..
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
På Eterni letar vi efter dig med ett tekniskt intresse som brinner för tillverkningsindustrin och utföra ett praktiskt arbete. Vi behöver dig med god arbetsmoral och en positiv inställning till lärande, som förstår vikten av att hålla tider och deadlines i produktionsmiljöer. Om detta låter som dig, så är det här din chans till en positiv förändring i ditt liv.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom industrin och kan arbeta skift.
Du ska inneha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Stort plus är truckkort och gärna också truckvana
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som titel är konsultuppdrag på heltid. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordström på henrik.nordstrom@eterni.se
eller Linda Malmros på linda.malmros@eterni.se
.
Plats: Vimmerbyområdet
Start: Enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Skift
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Linda Malmros linda.malmros@eterni.se Jobbnummer
9658732