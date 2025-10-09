Industriarbetare
Vi söker för kunders räkning ett antal fabrikssnickare/montörer.Publiceringsdatum2025-10-09Om företaget
Trivs du att arbeta inom träindustrin eller är du nyfiken att testa på något nytt? Just nu söker vi efter fabrikssnickare/montörer för framtida uppdrag åt våra kunder i Ovanåker med omnejd. Är du en person som är nyfiken, framåt och vill utvecklas så ser vi fram emot din ansökan.Arbetsuppgifter
Arbetsmoment som skall utföras innefattar ritningsläsning, montering av olika komponenter.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du har utbildning eller erfarenhet från bygg eller träindustri.
Erfarenhet av ritnings läsning
Har Truckkort
Information och kontakt
För mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson, catrine@wikan.se
, 076-649 33 12
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Wikan Personal Hälsingland AB
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12
