Individuell vårdassistent
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hos oss får du möjlighet att erbjuda vård och omhändertagande av högsta kvalitet, med stor tillgänglighet och kontinuitet. Om du brinner för att göra skillnad i patienters liv och vill vara med och skapa en trygg och stödjande miljö, då är du den vi söker. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad för våra patienter.
Vilka är vi?
Remeo är en klinik som specialiserar sig på intensivvårdsrehabilitering av patienter med långvarig kritisk sjukdom. Vi fokuserar på att erbjuda specialistvård till patienter som behöver avancerad och komplex omvårdnad, särskilt inom respiratorisk vård.
En del av våra patienter har behov av en mer omfattande och avancerad utskrivningsprocess inklusive egenvårdsbedömning, vilket kan innebära att de behöver rekrytera egna personliga assistenter under sin tid hos oss.
I patientens utskrivningsprocess kommer du som individuell vårdassistent att ingå i Remeo's omvårdnadsteam. Tillsammans strävar vi efter att erbjuda högre personalkontinuitet, ge en trygg och säker vård samt säkerställa en smidig övergång till hemmet för dessa patienter.
Vad är det bästa med att jobba hos oss?
Du får utveckla dina kunskaper inom vård och omsorg, trakeostomi och ventilatorbehandling
Du får grundlig teoretisk och praktisk introduktion och utbildning på olika medicintekniska utrustningar som patienten är beroende av för att du ska känna dig trygg när du hjälper patienten med deras dagliga behov
Vi arbetar med feedback, kontinuerligt lärande i arbetet, handledning och reflektion
Konkurrenskraftiga löner och OB-tillägg
Vi har kollektivavtal och tjänstepension samt friskvårdsbidrag och andra förmåner
Vi söker dig som är ansvarsfull, omhändertagande, empatisk och lyhörd. Du blir en del av vårt team och stödjer patienter med olika vårdbehov, inklusive de med andningssvårigheter som kräver trakeostomi och ventilatorbehandling.
I rollen kommer du att spela en viktig del i att hjälpa patienter med deras dagliga aktiviteter, såsom personlig hygien, måltider och mobilisering. Du kommer även att ansvara för skötsel av PEG, administration av läkemedel och sondmat, samt hantering av trakeostomi, ventilator och hostmaskin utifrån patientens specifika behov.
Att övervaka patienternas hälsotillstånd och rapportera avvikelser är också centrala delar av arbetsuppgifterna. För att lyckas i denna roll är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och är tydlig och kommunikativ i ditt bemötande, både för att kunna förstå patientens behov och för att kunna uttrycka dig tydligt.
Vi söker dig som:
Har godkänd gymnasieexamen
Har erfarenhet av vård och omsorg. Tidigare erfarenhet av rehabilitering, vård av patienter med behov av trakeostomi eller ventilator samt relevanta utbildningar inom vård och omsorg är meriterande.
Kan tala och förstå svenska väl, då kommunikation med både kollegor och patienter är en viktig del i det dagliga arbetet
Kan arbeta flexibla arbetstider - dag, kväll, natt och helg
Är både punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen
Har ett genuint intresse av att stödja och assistera andra
Typ av anställning:
Tjänsten är en särskild visstidsanställning med timlön under hösten, med eventuell möjlighet till förlängning och utökad omfattning.
Tveka inte att kontakta oss om du blir nyfiken och vill veta mer. Eller ansök redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista anställningsdag.
Kontaktuppgifter
Omvårdnadschef: Leila Ghelichkhani, leila.ghelichkhani@remeo.se
Fackliga kontaktpersoner (Kommunal): Ingela Stenmark, ingela.stenmark@remeo.se
och Rodrigo Gonzalez, rodrigo.gonzalez@remeo.se
.
Om Remeo
Remeos medarbetare gör hela skillnaden
Remeo har sedan starten 2013 utvecklats till ett kompetenscentrum för urträning ur ventilator, dekanylering och intensivvårdsrehabilitering och vi deltar även i vårdkedjan för nationell högspecialiserad vård för ryggmärgsskador. Under den tid kliniken har funnits har en unik kompetens byggts upp. Vi arbetar i multiprofessionella vårdteam där alla bidrar med sina specifika kunskaper och erfarenheter för att patienten ska få en trygg och säker vård och rehabilitering. En stark gemenskap är en del av Remeos vårdkoncept.
Läs här om alla olika kompetenser i teamet som samarbetar kring patienten.
Våra patienter
Ca 2/3 av våra patienter remitteras från Stockholms sjukvård medan ca 1/3 remitteras från övriga Sverige. Den typiska patienten är mycket skör efter en lång intensivvårdstid och ofta finns flera komplicerande sjukdomar i bakgrunden.
Vacker och modern miljö
Kliniken finns i natursköna omgivningar i Stora Sköndal vid Drevviken och har för närvarande plats för 12 patienter. Lokaler och utrustning är utformade för att bedriva modern sjukvård i en inbjudande, ombonad miljö med möjligheter till träning, utevistelse och samvaro med anhöriga.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Remeo AB
Remeo
